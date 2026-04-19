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YouTubeチャンネル「高須幹弥（高須クリニック）」が、「【ギルティ炭酸】なんかスゲー炭酸飲料でたらしいじゃん！NOPEガチreview！【癖になる味？】」と題した動画を公開。サントリーから新発売された「ギルティ炭酸 NOPE」を実飲し、ネット上の評判と実際の味のギャップ、そして独自の活用法を解説した。



冒頭、高須氏は「誰が殺したクックロビン」と独特な歌とダンスを披露しながら登場。和やかな雰囲気で商品紹介を始めた。同商品が99種類以上のフルーツやスパイスを配合している背景や、ネット上で「コーラの下位互換」などと形容され、多数のクリエイターがこぞってレビューしている現状に言及した。スーパーなどでは90円程度で手に入る手軽さにも触れつつ、「忖度なしでレビューする」と宣言し、実飲に挑む。



勢いよく喉に流し込んだ後、天を仰いで絶叫する仕草を見せたものの、直後に「たまげたなぁ」と冷静なトーンで一言。「味が普通なんですよ」と明かし、ファンタグレープのような親しみやすい風味であり、世間で騒がれているほど奇抜な味ではないと結論付けた。



さらに高須氏は、毒々しい配色のパッケージについて「結局宣伝だと思うんすよ」と指摘。企業側があえて「ヤバいジュース」という話題性を作り出し、クリエイターのレビュー動画を誘発する目的であると分析し、「見事に私も乗っかってしまいましたよ」と見解を述べた。



一方で、1本あたり300kcal以上の糖分とカフェインの含有量に着目。普段から食事に気を遣う自身としては日常的な飲用は避けるとしつつも、「グリコーゲンの補充とカフェインでプレワークドリンクとして飲むのもあり」と独自の活用法を提示。若い世代に人気のエナジードリンクと比較し、多量のカフェインを求めるなら他社製品、甘さを重視するなら同商品を選ぶのが良いと解説している。話題の飲料にとどまらない、実用的な視点を提示して読者の購買行動を後押しする形で締めくくった。