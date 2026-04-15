BABYMONSTER最新ミニアルバム個人ビジュアル第3弾としてPHARITA＆AHYEONのポスター公開
BABYMONSTERの3rdミニアルバム『CHOOM』（5月4日発売）より、メンバーのPHARITA、AHYEONの個人ビジュアルが公開された。
■不思議な緊張感が漂い、並外れたオーラが圧巻のビジュアル
このたび、3rdミニアルバム『CHOOM』 のビジュアルパズルのピースがついに完成。YGエンタテインメントは4月15日、公式ブログ「CHOOM] VISUAL PHOTO」を掲載。ASA、CHIQUITA、RUKA、RORAに続き、最後のメンバーであるPHARITAとAHYEONの個人ポスターまで、すべてがベールを脱いだ。
公開されたビジュアルは、不思議な緊張感が漂い、並外れたオーラが圧巻。PHARITAはピンクトーンのコーディネートにブラウンのファーベストを合わせ、エレガントでヒップなムードを放ち、AHYEONは華やかなパターンの衣装と挑発的な眼差しで視線を奪う。
BABYMONSTERの3rdミニアルバム『CHOOM』は、5月4日18時にリリース（日本国内は5月5日発売）。同名のタイトル曲「CHOOM」を皮切りに、音楽とダンスが一体となる刺激的な瞬間を収めたアルバムだけに、パフォーマンスとサウンドのシナジーを最大化した完成度が期待されている。
BABYMONSTERは6月にソウルでの公演を皮切りに、日本6都市やアジア、オセアニア、ヨーロッパ、北米、南米など世界各地を巡る第2回ワールドツアーをスタートさせる。
■【画像】RUKA・RORAの個人ビジュアル
■リリース情報
2026.05.04 ON SALE
MINI ALBUM『CHOOM』
■関連リンク
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https://yg-babymonster-official.jp/