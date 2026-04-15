『ミニオンズ＆モンスターズ』ティザーポスター公開 数量限定の第1弾ムビチケ前売券特典も決定
『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの映画最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』のティザーポスターが解禁。数量限定の第1弾ムビチケ前売券（カード）の特典も決定した。
【写真】『ミニオンズ＆モンスターズ』ムビチケ前売券第1弾特典 めじるしタグ
全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円※3月16日のレート換算による）の超“モンスター”級アニメーション映画『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズ。日本国内では2022年に公開された洋画アニメ興行収入ランキングNo.1に輝いた『ミニオンズ フィーバー』から4年ぶりに、ミニオンズが主役としてスクリーンに帰ってくる。
原始時代から最強最悪のボスを求めて彷徨い続けるミニオンズがたどり着いたのは、なんと“映画の都”ハリウッド。ひょんなことから映画スタジオに入り込み、自分たちで“モンスター映画”を作ろうと大はりきり。本物のモンスターを召喚するが...現れたのは、まさかの想定外!? 果たして映画にぴったりの“最強のモンスター”は見つかるのか――。予測不能のハチャメチャと大事件を巻き起こしながら、この夏、ミニオンズが大暴れする。
今回解禁されたのは、新たな大騒動の幕開けを予感させるティザービジュアル。ポスターに描かれるのは、本作で新たに登場するミニオン、ジェームズ。ぽつんと佇みながら、頭上を見上げるその視線の先には――画面を大きくはみ出すほどのスケールで迫る、“巨大な何か”。不気味さとユーモアが同居するインパクト抜群のビジュアルが、これまでにない新たな冒険の幕開けを感じさせる。
さらにコピーとして添えられた「カイジュウ？」という一言が、その正体への想像をかき立て、ミニオンズ史上最大級の大事件を想起させる仕上がりとなっている。
また、ムビチケ前売券（カード）の第1弾特典が、ポスターをそのまま超ミニサイズに落とし込んだ「めじるしタグ」に決定。本作のティザービジュアルで印象的な、ジェームズが見上げる“巨大な何か”の細部まで再現。迫力満点のビジュアルをそのまま持ち歩ける、思わず目印にしたくなるアイテムだ。特典は数量限定で、なくなり次第、ムビチケ前売券（カード）のみの販売となる。
映画『ミニオンズ＆モンスターズ』は、8月7日全国公開。
【写真】『ミニオンズ＆モンスターズ』ムビチケ前売券第1弾特典 めじるしタグ
全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円※3月16日のレート換算による）の超“モンスター”級アニメーション映画『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズ。日本国内では2022年に公開された洋画アニメ興行収入ランキングNo.1に輝いた『ミニオンズ フィーバー』から4年ぶりに、ミニオンズが主役としてスクリーンに帰ってくる。
今回解禁されたのは、新たな大騒動の幕開けを予感させるティザービジュアル。ポスターに描かれるのは、本作で新たに登場するミニオン、ジェームズ。ぽつんと佇みながら、頭上を見上げるその視線の先には――画面を大きくはみ出すほどのスケールで迫る、“巨大な何か”。不気味さとユーモアが同居するインパクト抜群のビジュアルが、これまでにない新たな冒険の幕開けを感じさせる。
さらにコピーとして添えられた「カイジュウ？」という一言が、その正体への想像をかき立て、ミニオンズ史上最大級の大事件を想起させる仕上がりとなっている。
また、ムビチケ前売券（カード）の第1弾特典が、ポスターをそのまま超ミニサイズに落とし込んだ「めじるしタグ」に決定。本作のティザービジュアルで印象的な、ジェームズが見上げる“巨大な何か”の細部まで再現。迫力満点のビジュアルをそのまま持ち歩ける、思わず目印にしたくなるアイテムだ。特典は数量限定で、なくなり次第、ムビチケ前売券（カード）のみの販売となる。
映画『ミニオンズ＆モンスターズ』は、8月7日全国公開。