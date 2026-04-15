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BRZの下回りが錆びる意外な原因とは？愛車の寿命を左右する「保管環境」の重要性。ホイールナット交換で知る純正工具の限界

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「りーちゃんねるBRZ‎」が、「【衝撃】プロも驚愕した下回りの状態がこちら。愛車BRZに念願のRAYSを導入！」と題した動画を公開してる。動画では、愛車のSUBARU BRZのホイールナットを交換する様子や、その過程で明らかになった車体の状態について紹介されている。



動画の冒頭、りーちゃんは愛車BRZのプチカスタムとして、RAYS社の赤いホイールナットへの交換に挑戦。その前に、メンテナンスも兼ねて車体をリフトアップし、下回りの状態を確認することになった。走行距離3万キロということでサビを心配していたが、予想に反して非常に綺麗な状態であることが判明。「私が大事に乗ってる証拠ですか？」と喜びを見せたりーちゃんの愛車は、プロの整備士からも「かなり綺麗な方らしい」と太鼓判を押されたという。



りーちゃんによると、下回りを綺麗に保つには「保管環境が大事」だという。特に、洗車後に水分が乾かないまま車庫にしまったり、地面が湿っているマンションの駐車場に停めたりすると、湿気や水蒸気によってサビが発生しやすくなるそうだ。



続いて、本題のホイールナット交換作業へ。りーちゃんはまず、BRZに付属していた純正の車載工具を使ってナットを緩めようと試みる。しかし、「うぅっ…かたい！」と渾身の力を込めてもナットはびくともしない。この結果から、女性が作業する際はしっかりとした工具を準備する必要があると実感したようだ。



その後、十字レンチやトルクレンチといった本格的な工具を使用し、無事にナットの交換を完了。シルバーだったナットが鮮やかな赤色に変わり、りーちゃんは「ホイールの真ん中にお花が咲いた感じがする」と満足げな表情を見せた。



ホイールナットの交換という手軽なカスタムでも、愛車の印象は大きく変わる。今回の動画は、自分でメンテナンスを行う楽しさや達成感、そして正しい工具と知識の重要性を伝える内容となっている。