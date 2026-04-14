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気象予報士の松浦悠真氏が、「【台風4号】小笠原は高波が主な影響か 17～18日は警報級の可能性 #マニアック天気 #台風4号」と題した動画を公開した。大型で猛烈な勢力の台風4号の今後の進路と、日本国内、特に小笠原諸島への影響について詳細な解説を行っている。



動画ではまず、4月14日15時現在の解析と今後の予報を提示した。台風4号は中心気圧920ヘクトパスカル、最大風速55メートルという猛烈な勢力を維持しており、今夜にはマリアナ諸島のサイパン付近を通過する見込みだ。通過時には「かなりの暴風雨となる」と予測されている。その後、15日には非常に強い勢力へとやや衰えつつ北上を続ける。小笠原諸島については、予報円が父島から離れた東側を通るため、直撃の可能性は低くなったと述べた。



しかし、南東の海上を進む際にも強い勢力を保つため、高波の影響は避けられないと指摘する。風の予想によれば、北側に張り出す高気圧との間で気圧の傾きが大きくなり、17日の金曜日から北東の風が強まるという。波の高さについても15日から次第に高くなり、17日頃からは高気圧周辺の北側からの波と、南の台風からのうねりが重なる現象が発生する。「南北から波源の異なる波が重なってくるということで、思いのほか波が高くなる可能性がある」と警戒を呼びかけた。17日の日中にはしけとなり、18日にかけて大しけとなる恐れがある。なお、直接的な雨雲はかからない予想だが、湿った空気の影響で大気の状態が不安定になる可能性に触れている。



最後に、気象庁発表の早期注意情報を確認し、小笠原諸島における波浪の警報級の可能性が17日から18日にかけて「中」程度となっていることを紹介。「船舶など高波の対策は明日ぐらいまでに行っておく必要がある」と促した。海のレジャーや操業においては、最新の気象情報を確認し、事前の対策を講じることが重要だといえる。