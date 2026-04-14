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今からでも遅くない！「今の日本の平均年齢は48歳」だからこそ40代でも受かる高収入工場7選

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工場転職のプロ・ケンシロウ氏が、YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル」で「【工場転職】40代でも受かる高収入工場7選｜月40万狙えます」と題した動画を公開した。動画では、40代でも採用されやすく、高収入を狙えるおすすめの工場求人をランキング形式で解説している。



冒頭でケンシロウ氏は、「今の日本の平均年齢って48歳なんですよ」と指摘。労働人口のボリュームゾーンが高年齢化していることを背景に、「40代でも全然受かります」と力強く断言する。未経験でも月収30～40万円以上を稼げる求人が多数存在するとし、具体的な工場7選を紹介した。



ランキングには、滋賀県の村田製作所、広島県のマツダ本社工場、福岡県の日産車体九州などの大企業が名を連ねる。第3位の日野自動車については「トラックとなると1つ1つの部品が重たい」と業務の注意点にも触れつつ、月収40万円を超える高待遇を解説。続く第2位のトヨタ車体では、「人気車種を作っている兼ね合いで残業が多かったりする」と説明し、月収43万円程度が見込める点を強調した。



さらに第1位にはトヨタ自動車の期間工を挙げ、最大の強みは「福利厚生とか特典にある」と評価。満了金や入社祝い金などを含めると総額300万円オーバーの特典が得られ、寮費や水光熱費も無料になるという圧倒的な待遇の良さを紹介した。



一方で、より高い年齢層については「ボーダーラインは引かれている」と述べ、企業によっては年齢による見えない採用基準が存在することにも言及。自己応募ではなく、プロのサポートを受けながら対策を練ることの重要性を説いた。



動画の最後でケンシロウ氏は、未経験からの工場勤務に不安を抱える40代に対し、「一回チャレンジしてみると、意外に行けたよっていう人たちが非常に多い」と背中を押している。年齢を理由に諦めることなく、自分に合った環境を見つけることが、新たなキャリアへの第一歩となるだろう。