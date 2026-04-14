メキシコの人気キャラ「Dr.Simi」が日本初上陸 くまモンとダンス共演で渋谷熱狂
メキシコで高い人気を誇るキャラクター「Dr.Simi」が、日本初の期間限定POPUPストア「Dr.Simi TOKYO」を渋谷にオープンした。13日にはSHIBUYA109渋谷店店頭イベントスペースでグランドオープンイベントが行われ、熊本県営業部長兼しあわせ部長のくまモンも駆けつけた。両キャラクターによるダンス共演が披露され、会場は大きな盛り上がりを見せた。
【写真多数】渋谷熱狂！コラボダンスを披露したくまモン＆Dr.Simi
イベントには、Farmacias Similares CEOのヴィクトル・ゴンサレス・エレーラ氏が登壇。Dr.Simiについて「ただのキャラクターではなく、人に寄り添う、人と共感することをテーマとした存在」と紹介し、長年メキシコで親しまれてきた背景を語った。
日本進出については、日本文化への敬意と親和性を強調。「人を助け、寄り添うことや、他人を尊重する価値観に共通点がある」とし、日本語の「生きがい」にも通じる思想があると説明した。また、若い頃から日本のサブカルチャーに親しんできたことにも触れ、「世界的にも有名な渋谷という街で、助け合いながら生きていくというメッセージを伝えたい」と期待をにじませた。
会場では、4月10日からZeroBase渋谷で開催中のPOPUPストアの内容も紹介された。1階はグリーティングフロア、2階はゲームや音楽を楽しめる体験フロア、3階は限定グッズをそろえたショップフロアで構成。日本とメキシコのカルチャーを融合した空間演出で、Dr.Simiの世界観を多角的に体験できる内容となっている。
イベント中盤には、くまモンがスペシャルゲストとして登場。Dr.Simiとのダンスパフォーマンスでは、両者の親しみやすさと“人とのつながり”という共通する魅力が際立ち、詰めかけた報道陣や来場者の視線を集めた。
終盤には、エレーラ氏が「日本でも愛されるキャラクターになること」を目標に掲げ、正式な開幕を宣言。その後、ZeroBase渋谷へ場所を移し、Dr.Simiとともにくす玉開きを実施。日本上陸を象徴する華やかなセレモニーで、Dr.Simiの本格的な日本展開の幕開けを印象づけた。
メキシコ発の国民的人気キャラクターが、渋谷からどこまで存在感を広げていくのか。日本のポップカルチャーの中心地で踏み出した第一歩に注目が集まりそうだ。
【写真多数】渋谷熱狂！コラボダンスを披露したくまモン＆Dr.Simi
イベントには、Farmacias Similares CEOのヴィクトル・ゴンサレス・エレーラ氏が登壇。Dr.Simiについて「ただのキャラクターではなく、人に寄り添う、人と共感することをテーマとした存在」と紹介し、長年メキシコで親しまれてきた背景を語った。
会場では、4月10日からZeroBase渋谷で開催中のPOPUPストアの内容も紹介された。1階はグリーティングフロア、2階はゲームや音楽を楽しめる体験フロア、3階は限定グッズをそろえたショップフロアで構成。日本とメキシコのカルチャーを融合した空間演出で、Dr.Simiの世界観を多角的に体験できる内容となっている。
イベント中盤には、くまモンがスペシャルゲストとして登場。Dr.Simiとのダンスパフォーマンスでは、両者の親しみやすさと“人とのつながり”という共通する魅力が際立ち、詰めかけた報道陣や来場者の視線を集めた。
終盤には、エレーラ氏が「日本でも愛されるキャラクターになること」を目標に掲げ、正式な開幕を宣言。その後、ZeroBase渋谷へ場所を移し、Dr.Simiとともにくす玉開きを実施。日本上陸を象徴する華やかなセレモニーで、Dr.Simiの本格的な日本展開の幕開けを印象づけた。
メキシコ発の国民的人気キャラクターが、渋谷からどこまで存在感を広げていくのか。日本のポップカルチャーの中心地で踏み出した第一歩に注目が集まりそうだ。