こんなに大きくなったの!? 4代目「スイちゃん」の現在の姿に「あの小さかったリサちゃんが…」「可愛すぎ！」と驚きの声
NHK Eテレの人気番組「みいつけた！」で、4代目スイちゃんを務めた増田梨沙さんの現在の姿がInstagramに投稿され、話題となっています。
2019年から5年間、同番組内でスイちゃんとして活躍した増田さん。スイちゃん就任時はまだ4歳、身長は100cmにも満たない幼さでしたが、2026年4月現在の姿は……
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増田 梨沙(@risa__masuda)がシェアした投稿
なんとこの4月から中学生に! 制服を着て桜を見つめる横顔はたしかに“スイちゃん”ですが、すっかり凛々しく大人っぽくなりましたね。
このInstagramの投稿には、「可愛すぎ！」「私の大好きなスイちゃんはもう中学生なのですね」「あの小さかったリサちゃんがもう中学生になったなんて、、、」といったコメントともに、門出を祝福する声が多く寄せられていました。
小さい子どもがいる家庭では毎日のように目にするEテレの教育番組。そこに出演していた子どもたちが成長している姿を見ると、なんだか親戚のように嬉しい気持ちになりますね。
増田さんは現在、ドラマや舞台にも主演して精力的に活動しているので、今後の活躍にも注目です。
2019年から5年間、同番組内でスイちゃんとして活躍した増田さん。スイちゃん就任時はまだ4歳、身長は100cmにも満たない幼さでしたが、2026年4月現在の姿は……
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このInstagramの投稿には、「可愛すぎ！」「私の大好きなスイちゃんはもう中学生なのですね」「あの小さかったリサちゃんがもう中学生になったなんて、、、」といったコメントともに、門出を祝福する声が多く寄せられていました。
小さい子どもがいる家庭では毎日のように目にするEテレの教育番組。そこに出演していた子どもたちが成長している姿を見ると、なんだか親戚のように嬉しい気持ちになりますね。
増田さんは現在、ドラマや舞台にも主演して精力的に活動しているので、今後の活躍にも注目です。