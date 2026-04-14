「第64回静岡ホビーショー」一般公開日の事前登録が定員に達したため締め切り
【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要
静岡模型教材協同組合は、イベント「第64回 静岡ホビーショー」の一般公開日である5月16日と17日の事前登録を締め切ったことを発表した。
今回会場である「ツインメッセ静岡」のXアカウントにて本内容を告知。16日と17日共に定員に達したため、登録を締め切ったことを伝えている。
なお本イベントは、事前登録していない人は入場することができない。
【第64回静岡ホビーショー】- ツインメッセ静岡【公式】 (@tmesse_official) April 13, 2026
来場者登録締切‼️
静岡ホビーショー一般公開日
5月16日(土)・17日(日)の
来場者登録は定員に達したため
登録を締切りました‼️
⚠️来場者登録されてない方の
入場は出来ませんので、ご了承ください
詳細はこちらから🔻🔻https://t.co/eQqm2Dt9yK…
(C) 静岡模型教材協同組合