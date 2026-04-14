早く買うべきだった！「こんなに柔らかくて大丈夫…？」実力の高さに驚いた100均の専用ブラシ

靴洗い専用ブラシといえばハードな質感のものが多いですが、靴が傷まないか心配な上、泡立ちもイマイチな感じがします。そんな中見つけたのが、ダイソーの『W素材の泡だちシューズブラシ』。柔らかい素材と硬い素材の、2種類の素材で構成されているのが特徴です。泡立ちも良く、靴をやさしくしっかりケアできますよ！

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商品情報

商品名：W素材の泡だちシューズブラシ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：5cm×20.5cm×2.8cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480615417

靴をやさしくしっかり洗える！ダイソーの『W素材の泡だちシューズブラシ』

靴を洗うための専用ブラシは、ハードな質感のものが多いイメージがあります。ただ、ハードすぎるとスニーカーを痛める心配があり、泡立ちもイマイチな印象…。

何かいいものはないかとダイソーへ足を運んだところ、こちらの『W素材の泡だちシューズブラシ』を発見しました。

価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、シューケアグッズ売り場に陳列されていました。

2種類の素材で構成された靴洗い用ブラシです。

ブラシの当て方を変えるだけで、やさしく洗いたい場所としっかりと洗いたい場所を瞬時に使い分けられます。

ソフトブラシは非常にきめが細かく、タワシのような見た目ながら、なめらかな肌触りでチクチクしません。

スニーカーを傷つけにくく、やさしく洗い上げるのに最適です。

もう片方の面の中央部分にはコシが強く、硬めの毛が採用されています。

ピンポイントで気になる頑固な汚れを、しっかり落とすのに向いています。

さらに、ブラシの反対端がヘラ状になっているのもポイント！

ソールの溝に入り込んだ小石や、固まった泥汚れを掻き出すのに便利です。

泡立ちの良さに驚き！力も入れやすくお手入れしやすい◎

グレーの繊維部分はとても泡立ちが良いです。

フォームタイプの洗剤とも相性が抜群で、汚れをしっかり吸着してくれます。

また、柄の部分に微妙な角度がついているのもGOOD。

スニーカーの隅々まで力を入れやすく、汚れをこすり落としやすい設計になっています。

フォームタイプのクリーナーを併用してお手入れした結果、ここまできれいに…！最初は、こんなに柔らかいのにきれいになるかなと思っていたので驚きました。

とにかく泡立ちが良く、靴をやさしくしっかりと洗えるのが気に入りました。

ヘラの部分は反対側がフックになっています。

フックに引っ掛けて乾燥・収納ができるため、衛生的に保てますよ。

今回はダイソーの『W素材の泡だちシューズブラシ』をご紹介しました。

これ一本でスニーカー全体の洗浄からソールの石取りまで完結できる、多機能で合理的なアイテム。特に、お気に入りの靴を傷つけたくないけれど、汚れはしっかり落としたい！という方におすすめです。

ダイソーで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。