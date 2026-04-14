モデルでタレントの益若つばさ（40）が14日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。

「miumiuの受注会行ったよ」と書き出した益若。「新作沢山着ました！」とつづってオフショットをアップした。

「身長150cmで、サイズは大体36とかです！ミニすぎるものがあると38にしたり、34にしたり、デザインによって変えます！ご参考までに」と伝えて「ワンピやトップスと色々オーダーした」と回想。

「miumiu青山店とか伊勢丹新宿店のmiumiuで聞いてもらえたら何頼んだとか教えてくれると思います いつもお揃い買ってくれる人いるみたいで嬉しいですー！おそろしましょ」と呼びかけ。「今回ミニ丈多くて低身長にはありがたい！この夏はミニ丈×ブーツ履きたいな」と添えた。

ファンからは「全部可愛すぎます」「miumiuの服がまず可愛いし、つーちゃんmiumiu似合いすぎてアンバサダーになってほしいです」「最近ミニ丈の魅力再確認してたので、つーちゃんがミニ丈着てるの嬉しいです」「相変わらず素敵ですね」「可愛いし、緩くセクシーです」「どんなコーデも似合ってて可愛いすぎて素敵ですね！」などのコメントが寄せられた。