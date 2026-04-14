

Number_i岸優太

Number_iの岸優太が出演する、「ワールド オブ ハイアット」新ブランドムービー「Be More Signature（もっと、ここでしか味わえない）」篇が14日、特設WEBページで公開で公開された。

ハイアットは、2024年より実施しているロイヤルティプログラム「ワールド オブ ハイアット」のキャンペーンの一環として、Number_iの岸優太が出演する新ブランドムービー「Be More Signature（もっと、ここでしか味わえない）」篇を4月14日より特設WEBページで公開。また、インタビューも実施し、岸が撮影の裏側などについて語っている。

バーテンダーやサーバーなどのホテルマンに扮した岸が、ハイアットの洗練された空間で、さりげない演出によって高められ、味覚を超え、心で感じる瞬間へと変わるシグネチャーメニュー体験を提供する。

ブランドムービー概要・見どころ

本ムービーでは、「ワールド オブ ハイアット」のアンバサダー2年目を迎えるNumber_iの岸優太が、ホテルマンに扮して登場。ルーフトップバーでの撮影では、岸がバーテンダー役としてカウンターに立ち、カクテルを提供。初めてとは思えない手際で、まさに職人のような佇まいを披露した。また、テーブルセットが並ぶアンダーズ 東京のレストラン、「ザ タヴァン グリル＆ラウンジ」を移動しながら撮影するシーンでは、スーツ姿でトレイを手に颯爽と歩き、お客様にスマートにシグネチャーメニューをサーブするなど、大人の魅力が溢れるホテルマン姿の岸を収めている。プロからレクチャーを受けながら挑戦する岸の表情は真剣そのもので、普段の明るい印象とは異なる、クールな一面に注目が集まる。

撮影秘話／現場レポート

バーテンダーやサーバーを演じるにあたりプロからレクチャーを受けた岸さんは、細かな所作を何度も調整し、完璧なカットが撮影できるまで真剣な表情で取り組んだ。 手元のアップ撮影のみのシーンでも表情を崩すことなく、ラグジュアリーな世界観を表現している。また、少しのアドバイスでOKテイクを連発する岸の飲み込みの早さに、プロからもお墨付きをもらうなど、撮影の裏側でもスマートな立ち振る舞いを見せた。自身も普段利用しているホテルということで、岸の想いが詰まった映像に仕上がっている。

インタビュー

――今回の撮影で印象に残っているシーンは？

本当に、全部の所作が難しかった印象ですけれども、改めてサーバーの方たちの凄さを知れましたね。一番難しかったと思ったシーンは、バーテンダーをやらせていただいた時のあれが（シェイカーを振る所作）、いざやってみるとめちゃくちゃむずいんだなと思って。全く悔いはないですけど。凄く貴重な体験ができたので、新鮮な気持ちでしたね。――おもてなしする側に立ってみた感想は？

もてなす方も大変だなと思いましたね。もてなす側がお客さんにどれだけ気遣っているかということを、改めて確認させていただきましたね。やっぱりケアというか、お客様を楽しませることだったり、サービスに対する熱を感じましたね。（サーバーを演じた時）やっぱりスーツは自然とピシッと締まる感じがあって、自分でもちょっと太鼓判を押していいんじゃないかなって思っています。――もしハイアットのホテルマンとして働くとしたら、どんな職種に挑戦してみたいですか？

もう1回、バーテンダーをやってみたいですね。教えてくださったバーテンダーの方からも「もしかしたら素質があるかもしれない」という話が少し出て、頑張ってみたい。スモークが出てくるドリンクもあって、（それを見た）お客さんが驚く瞬間を、ちゃんと目の前で見てみたいですね。スナップの使い方とか、注ぐ時も片手でとか、ラベルもお客様の方に向くよう角度を合わせてとか…凄いなと思いましたね。自分たちで言うと、ダンスの立ち位置が細かい時は 0.25（という位置指定が）あったりするんですよ。その感覚でしたね。ちょっと重なる部分もあった気がしましたね。（端々まで徹底されていることに）本当に驚きましたし、多分自分が知れたのはほんの一部に過ぎないので、本気で働いている現場をもっと見てみたいなと改めて思いましたね。――Number_iで挑戦したいことは？

やっぱりチームでもっと旅もしたいですし、みんなのパスポートがスタンプでビタビタに埋まるくらい、いろんなところへ行きたいですね。仕事でもプライベートでも。――「アンダーズ 東京」の中でおすすめのメニューは？

「タヴァン」のペッパーステーキですね。柔らかいお肉とソースが凄くマッチしているのもそうですし、ペッパーがより肉の美味しさをより引き立ててくれて。もうご褒美って感じの、満足度をしっかり得られる一品でしたし、マッシュポテトと一緒に食べるのが凄く好きでしたね。――ホテルマンとして、岸さんがシグネチャーメニューの魅力を一言で表現するとしたら、どんなふうに表現しますか？

そのレストランの顔となるメニューで、ただ美味しいだけじゃなく、「記憶に残る体験の提供」をしてくれるものですね。――この動画を見ている方へ

皆さんの何気ない日常だったり、特別な時間だったり、本当にいろんな時間があると思うんですけど、どんな時でも、ハイアットにお越しいただいたら、きっと素敵な気持ちや特別な時間が生まれると思います。皆さんもリフレッシュだったり、宿泊もそうですし、是非、楽しんでいただけたらうれしいです。是非、皆さんも来てください！ ワールド オブ ハイアット、これからもぜひよろしくお願いします！