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ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が、「【鉄道・バスで8%還元】三井住友カードVisaタッチ乗車が強すぎる…！対象路線と注意点を徹底解説」と題した動画を公開した。三井住友カードのスマホのタッチ決済を利用して対象の鉄道やバスに乗車すると、最大8%が還元される新たな取り組みについて解説している。



今回の発表は、三井住友カードが世界のVisaと提携し、日本の公共交通インフラにおけるFeliCa（交通系IC）決済に本格的に対抗するものだ。動画によると、特定の期間が設けられたキャンペーンではなく、恒常的な取り組みになるという。



動画内では、FeliCaとVisaタッチ決済の違いを比較。FeliCaは処理速度が約0.2秒以内と超高速だが、専用端末など導入コストが非常に高く、日本国内の利用が中心だ。一方、Visaタッチ決済は処理速度が約0.25～0.3秒程度とわずかに劣るものの、導入コストが安価で世界のスタンダードである強みがあると説明した。訪日客が自国のクレジットカードをそのまま使える利便性も大きなメリットとなる。



還元の対象となるのは、三井住友カードが発行するVポイントが貯まる個人クレジットカード。Oliveフレキシブルペイをクレジットモードに設定し、スマホのタッチ決済を利用した場合に8%還元となり、それ以外の対象カードでは7%還元となる。特典の上限はカード券種ごとに毎月1,000ポイントとなっている。



対象の交通事業者は全国の鉄道やバスに及ぶが、タッチ決済対応済みの鉄道会社であっても、東武鉄道や阪神電車などは対象外となる。さらに、カード本体での直接タッチや、交通系ICへのチャージ、駅構内の売店での利用、定期券の購入は対象外となり、必ず「スマホのタッチ決済」を利用する必要があるなどの注意点も共有された。



おにまるちゃんねるは、乗る頻度によっては定期券の方がお得になるケースや、交通系ICならではの割引が適用される区間もあることを指摘し、「各自判断してうまく使い分けていっていただきたい」とアドバイスした。今後はFeliCa乗車とVisaタッチ乗車のどちらが主流となっていくのか、私たちの生活に直結するインフラ決済の動向が注目される。