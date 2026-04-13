「蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments〜独占インタビュー付き〜」

「うたの☆プリンスさまっ♪」の美風藍役をはじめ、数々の話題作で声優・俳優として幅広い活躍を見せる蒼井翔太。変幻自在な表現力と唯一無二のハイトーンボイスを武器に、常にオーディエンスを驚かせ続けてきた。

そんな表現者として進化を遂げる彼が、2026年1月17日・18日に自身初となるオーケストラコンサート「蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments」を開催(Day2公演の模様が4月26日(日)にホームドラマチャンネルにてTV初放送)。"大切な一瞬(＝Moments)"が美しく連なるようなこれまでにない演出で、ファンと共に音楽を深く慈しむ空間を作り上げた。

蒼井翔太の力強い歌声が"生オケ"と溶け合う壮大なコンサートは必見！「蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments〜独占インタビュー付き〜」 (C)キングレコード

会場を包むのは、普段のライブとは一線を画す厳かな空気だ。フルオーケストラのアンサンブルに乗せて、蒼井が「夢にまで見た」と語るステージが幕を開ける。1曲目「哀唄」から、その伸びやかな歌声は楽器の一部のように溶け合い、重厚なサウンドを突き抜けて響き渡る。「絶世スターゲイト」や「イノセント」といった代表曲も、今回のために施された躍動感のあるオーケストラアレンジによって、よりドラマティックで壮大な物語へと塗り替えられた。

蒼井翔太というアーティストの真骨頂は、その卓越した歌唱技術はもちろん、一瞬一瞬に込める感情の熱量にある。中盤の「8th HEAVEN」や「Tone」では、繊細なピアノや弦楽器の旋律に寄り添うように楽曲に込めた想いを紡いでいく。まさに今回のライブで掲げた"Moments"を象徴するように、今この場所でしか生まれない音、そしてファンと共有する時間の尊さが旋律の端々から伝わってくるようだった。

「蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments〜独占インタビュー付き〜」 (C)キングレコード

特筆すべきは、このコンサートのために制作された新曲「薺」のパフォーマンスだ。祈りにも似た深い情愛を感じさせるバラードが、オーケストラの豊かな響きに乗り、聴き手の心に清らかに染み渡っていく。

自らの内面を映し出すようなその姿は、まさに唯一無二の"表現者"そのものだ。一方で、ライブならではの熱狂も忘れない。「give me ○ me」(※○はハート)では、蒼井の煽りが導く客席とのコール＆レスポンスで会場のボルテージを急上昇させる。アンコールの「Virginal」まで、その圧倒的な存在感と世界観で全18曲を駆け抜けた。

「蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments〜独占インタビュー付き〜」 (C)キングレコード

今回、4月26日(日)にホームドラマチャンネルにてTV初放送されるDay2公演映像には、独占インタビューも収録されており、公演を終えた後の熱のこもった言葉を聞くことができる。オーケストラコンサートという挑戦を選んだ理由やその中で感じた難しさ、さらにはファンへの想いなど、等身大の言葉に注目だ。音楽への真摯な向き合い方が垣間見えるそのインタビューまで含めて、蒼井翔太の"大切な一瞬"を全方位から堪能してほしい。

文＝川倉由起子

放送情報

蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments〜独占インタビュー付き〜

放送日時：2026年4月26日(日)20:00〜

チャンネル：ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ(スカパー)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

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