フォトグラファーの黒沼諭が自身のInstagramを更新し、雑誌『Precious』で撮影した目黒蓮（Snow Man）の写真を公開した。

【写真】目黒蓮のポートレート（全8枚）

■陰影を生かしたドラマチックな表情が印象的な目黒蓮のポートレート

黒沼はInstagramで、目黒を撮影した8枚の写真を投稿。キャプションでは「激多忙で寝る暇もなくてクタクタなのに、いつも笑顔でニコニコしながら向き合ってくれる いつもありがとう」とつづっており、撮影現場での目黒の真摯な姿勢もうかがわせた。

公開された写真では、レザージャケットやニット、ブラックスーツなどを着こなし、モード感あふれるスタイリングを披露。暗がりの中で横顔を浮かび上がらせたカットや、モノクロで表情をクローズアップしたショットなど、それぞれ異なる空気感で目黒の魅力が引き出されている。

さらに、前傾姿勢で一歩踏み出すような躍動感ある全身カットでは、すらりとしたスタイルの良さも際立っており、白壁を背景にしたシンプルな構図の中で目黒の存在感がまっすぐ伝わってくる仕上がりに。アップの写真では、目元や指先まで美しさが宿っており、見る人の視線を引きつける。

SNSでは「色っぽい」「お言葉に涙が」「部屋の1番眺めの良いところに飾りたくなる1枚」「脚なっっが」「スタイルの良さが際立ってる」「脚長妖怪」「美しい眼差し」「かっこよすぎる」といった声が寄せられている。

■画像：目黒蓮のポートレート（8枚）

Snow Man

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