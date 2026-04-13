元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が１２日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」に出演。自身のサインボールの付けられた衝撃の価値を明かした。

この日はかまいたちの濱家隆一、山内健司の２人と有名企業の新業態店を巡った。一茂は番組冒頭で「全然、知らない人から何か郵便物来るもん」と、知らない人から自宅に荷物が届くと明かした。「怖っ！怖いでしょ」と山内が思わず声を上げたが、一茂は「大丈夫。開けるとトレーディングカードが入ってて。『サインしてください』って」と話した。

すると濱家が「サイン色紙売ってたもんね、一茂さんの？」と相方に話を振ると、山内が「一茂さんのサイン色紙が、ノミ市みたいなところで１５００円で売ってました」と説明。濱家が「ヤクルト時代の直筆のサイン」と挑発したものの、一茂は「高いね」と平然。「オレ、何かで“自分のサインボールを市場に出したらいくら？”つったら、サインボールって多分、ボール自体が１０００円ぐらいするんだけど、オレがサインしたら６００円になってる」と自虐ネタで答えると、濱家は「下がってる…」とうつむいて笑いをこらえていた。