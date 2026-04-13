PayPayカードゴールドで2.6%還元ルート爆誕！PayPay証券クレカ積立も年間利用特典対象かサポートに聞いてみた！
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ポイ活投資チャンネルが「＜＜速報＞＞ PayPayゴールド２．６％還元 爆誕！ PayPay証券クレカ積立も集計対象となるかサポートに聞いてみた」を公開した。6月2日より変更されるPayPayカード ゴールドの新特典と、PayPay証券のクレカ積立や他社決済サービスへのチャージが特典対象となるかについての検証結果を解説した。
今回の発表で最大の注目点は、PayPayカード ゴールドの特典変更である。「+0.5%特典」が廃止され、新たに年間100万円の利用で11,000ポイントが付与される「年間利用特典」が追加される。年間利用特典の11,000ポイントは、カードの年会費11,000円と同額であるため、100万円決済を達成すれば実質無料でゴールドカードを保有・維持できることになる。
この年間利用特典の集計金額に、PayPay証券のクレカ積立分が含まれるかをサポートに問い合わせたところ、「対象外とは設定されていない」との回答を得た。これにより、毎月の積立投資の枠を利用実績に算入できる可能性が示された。
さらに、他社決済サービスへのチャージについても確認を実施している。公式発表ではモバイルSuicaやWAONなどが対象外とされていたが、Revolut、VポイントPay、くまモンPayへのチャージは、年間利用特典や基本付与、PayPayステップの対象になることが判明した。動画内ではこれらを組み合わせることで、合計で最大2.6%の高還元ルートを構築できる方法が詳しく解説された。たとえば、Revolutを経由して楽天Edyや楽天ペイを活用するルートでは、合計4.6%還元を狙えるケースもある。
PayPayカード ゴールドの新特典を最大限に活かすためには、対象となるチャージ先やクレカ積立を戦略的に活用することが鍵となる。動画の終盤では、主要なネット証券とのクレカ積立の還元率比較も詳細に紹介されており、新制度に向けた最適なポイ活戦略を見直す良い機会となるだろう。
今回の発表で最大の注目点は、PayPayカード ゴールドの特典変更である。「+0.5%特典」が廃止され、新たに年間100万円の利用で11,000ポイントが付与される「年間利用特典」が追加される。年間利用特典の11,000ポイントは、カードの年会費11,000円と同額であるため、100万円決済を達成すれば実質無料でゴールドカードを保有・維持できることになる。
この年間利用特典の集計金額に、PayPay証券のクレカ積立分が含まれるかをサポートに問い合わせたところ、「対象外とは設定されていない」との回答を得た。これにより、毎月の積立投資の枠を利用実績に算入できる可能性が示された。
さらに、他社決済サービスへのチャージについても確認を実施している。公式発表ではモバイルSuicaやWAONなどが対象外とされていたが、Revolut、VポイントPay、くまモンPayへのチャージは、年間利用特典や基本付与、PayPayステップの対象になることが判明した。動画内ではこれらを組み合わせることで、合計で最大2.6%の高還元ルートを構築できる方法が詳しく解説された。たとえば、Revolutを経由して楽天Edyや楽天ペイを活用するルートでは、合計4.6%還元を狙えるケースもある。
PayPayカード ゴールドの新特典を最大限に活かすためには、対象となるチャージ先やクレカ積立を戦略的に活用することが鍵となる。動画の終盤では、主要なネット証券とのクレカ積立の還元率比較も詳細に紹介されており、新制度に向けた最適なポイ活戦略を見直す良い機会となるだろう。
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