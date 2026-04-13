7人組女性アイドルグループ、ラストシーンが12日夜、公式Xアカウントを更新。メンバー1人に「重大な契約違反」があったとして、同日付で脱退したことを発表した。

同Xでは運営事務所名義で「【波音しほ脱退のお知らせ】平素よりラストシーンを応援いただき誠にありがとうございます。この度、所属メンバーの『波音しほ』におきまして、重大な契約違反がありました為、本日2026年4月12日付でグループを脱退とさせていただきます。ファンの皆さまならびに関係者の皆さまには突然の発表となりましたこと、深くお詫び申し上げます。明日からの活動に関しましては、6人体制でスケジュール等変更なく活動いたします」と報告した。

そして「今後とも皆様の声援に応えられるよう、メンバー・スタッフ一同取り組んで参りますので、変わらぬご支援、ご声援のほどよろしくお願いいたします」とした。

波音も自身のXを更新し「この度は、私の甘い考えによりこの様な結果を招いてしまって、本当に申し訳ありませんでした。皆様が見せてくれた素敵な景色と思い出は一生忘れません。重ねてにはなりますが、この度は本当に申し訳ありませんでした」と謝罪した。

Xのプロフィル欄によると、ラストシーンは「天羽しおり＆歌奏おんぷによるヒロインズ新グループ」と書かれ、25年12月24日にお披露目されたとしている。