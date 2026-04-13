フリーアナウンサー榎本麗美（43）が12日夕、Xを更新。昨年結婚していたことを発表した。

榎本は宇宙への関心が高く、「宇宙キャスター」と称している。SNSのプロフィル欄などによると、文科省の「国際宇宙ステーション・国際宇宙探査小委員会」の委員やJAXA「J−SPARC」ナビゲーターを務めるなど、宇宙関連の仕事が多い。

榎本はXに「いつもお世話になっている皆さまへ 私事ではございますが、昨年、入籍いたしましたことをご報告させていただきます。お相手は、私と同じ宇宙業界に携わる方です」と報告。「未知の領域に挑み続ける日々の中で、志を同じくし、未来を見据えて努力を重ねる人と出会えたことは、私にとって奇跡のような出来事でした。日頃より支えてくださっている宇宙業界をはじめとする関係者の皆さまの存在があってこそ、このようなご縁に恵まれ、この日を迎えることができました。改めて、心より御礼申し上げます。今後は互いに切磋琢磨しながら、温かな家庭を築くとともに“宇宙夫婦”として、これまで以上に誠実に仕事に向き合い、宇宙業界の発展に貢献できるよう努めてまいります。これからも、どうぞよろしくお願いします。榎本麗美」と記した。

榎本は西日本放送を07年に退社後、フリーアナウンサーに。これまで日本テレビ「日テレNEWS24」キャスター、テレビ東京系「おはスタ」など数々のテレビ番組などに出演するなど、宇宙分野も含め幅広く活躍している。