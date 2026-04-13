大谷翔平のMVP受賞は「10億％」　元MLB戦士が米番組内で熱弁「他の選手に票を入れた奴らに言うよ。君らはバカ。大バカ者だ」

過去3年連続でMVPを手にしている大谷(C)Getty Images

大谷翔平（ドジャース）は、今年もMVPを手に出来るだろうか。

年間55本塁打を放った昨季も3年連続4度目の受賞を果たした大谷。次点となった“二冠王（本塁打＆打点）”のカイル・シュワバーに合計ポイント160差をつける圧勝劇は、まさに「大谷時代」を象徴する結末であり、投打二刀流を貫く偉才に対するライバル不在の状況を物語った。

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無論、今季も「筆頭候補」となるのは間違いない。約3年ぶりに二刀流でのフルシーズンを送っている大谷は、怪我なく1年を戦い抜き、極端に成績を落とさなければ、それだけで唯一無二の“価値”を持つ。投票権を有する全米野球記者協会の敏腕記者の得票数が偏る可能性は大いにある。

そうした中で、受賞を断言した識者のコメントを巡って、議論が巻き起こった。

発端となったのは、米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』において、番組ホストのエリック・クラッツ氏が放ったコメントだ。かつてヤンキースなど9球団でプレーした捕手でもある同氏は「彼はまだMVPを獲るよ。間違いない。10億％そうなる」と力説したのだ。

「10億％」とは相当な割合である。ゆえに即座に異論が噴出した。

番組出演者であった元MLBプレーヤーのトッド・フレイジャー氏は「ちょっと待てよ」と割り込み、「彼（大谷）が規定投球回を投げないとしても、自動的にMVPだと言うのか？ マジでそう思っているのか？」と質問。これにクラッツ氏が「イエスだよ」と切り返すと、「その基準はどこだよ。俺は確定なんてありえないと思う」と猛烈に反発した。