フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が１１日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

お笑いコンビ・きつねの大津広次が出演し、同番組で以前から投資等の知識を熱弁していたことから仕事の幅が広がっていることを報告した。

大津は「それこそ。ここで、いろいろと株の話させてもらったじゃないですか？それで証券会社のＹｏｕＴｕｂｅまず２つ始まったんですよ」と明かし、驚かせた。

さんまは「すごいな。いや、いや。だって、全部プラスの株を俺に持ってきて（教えて）くれてんねんからな。真に受けて買ってれば、俺、大金持ちになってたと思う」と大津の手腕を褒めたが、共演芸人らから「買ってないんですか？」と聞かれると「誰があんな奴のこと信じてんねん！」と笑わせた。

大津も「今、僕、ボロボロに負けてまして…。ＹｏｕＴｕｂｅ始まった途端に…」と肩を落とした。

陣内智則が「ボロボロに負けてって、今なんぼ負けてんの？」と聞くと、大津は「今ですか。１７（万）ぐらい、いかれてます…」と告白。共演芸人らを「規模小さい！」と苦笑させていた。