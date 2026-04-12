自由が丘はもう「おしゃれな街」じゃない…若者は祐天寺や学芸大学へ、ブランド価値が低下したワケ

自由が丘で進む再開発

長年、人気住宅地として支持されてきた東京・自由が丘で、初となる本格的な再開発が進んでいる。東急東横線・大井町線「自由が丘」駅の正面口に、新たな複合施設が今秋開業する予定だ。

かつて自由が丘は、雑貨店やスイーツ店といった個人店が集積する“おしゃれな街”の象徴だった。代官山と並び、多くの女性客を引きつけてきたが、近年はトレンドの発信地が渋谷や下北沢へ移行し、その存在感は相対的に低下している。

では今回の再開発は、自由が丘のイメージをどこまで刷新できるのか。街のブランドは現在どのような位置にあり、かつての“おしゃれな街”のイメージはなぜ弱まってしまったのか。そして、この再開発の先にあるのは“復活”なのか、それとも別の姿への転換なのか。

都市ジャーナリストの谷頭和希氏に解説していただいた。（以下、「」内は谷頭氏のコメント）

低下する「おしゃれな街」ブランド価値

まず、現在の自由が丘の街を谷頭氏はどう見ているのだろうか。

「かつての“おしゃれな街”というポジションは弱まり、ブランド価値は低下していると言えるでしょう。実際、2016年までは上位に入っていた『住みたい街ランキング』（首都圏版／SUUMO）でも、2025年には30位まで順位を落としてしまっています。

1970〜80年代は好感度の高い街で、センスのある個人店が集まっていたことが魅力でしたが、いまは事業承継が難しく、そうした個人店が減っています。その結果チェーン店が増え、街の個性は薄れたのです。そして住民の高齢化も進んでおり、富裕層が都心へ移る傾向も見られます。

かつては『自由が丘デパート』や『サンリキ会』、『ひかり街』のように個人店が密集する場所もありましたが、そうした風景も失われつつある。代わりに学習塾などが増え、街は“日常使いの場所”へと変化しています」

では、なぜ代官山なども含め、かつての“おしゃれな街”は勢いを失ったのか。

「そもそも自由が丘や代官山に限らず若い世代が“街そのもの”に強い関心を持たなくなっています。1970〜90年代は、新宿や渋谷のように若者が集まる街が情報交換の場となり、メディアとして機能していました。しかしインターネットの普及によって、その役割はオンラインへ移行しています。

新宿や渋谷が現在も栄えているのは、ターミナル駅としての利便性があるからです。一方で下北沢や原宿のように、“わざわざ行く理由”がある街も引き続き支持されています。Z世代にとっては“行きたい店があるかどうか”が重要なのです。自由が丘は個人店の減少によって、かつての雑貨・スイーツ文化も現在の消費者には響きにくくなっている。その結果、街としての求心力が弱まっています」

近年、Z世代のあいだではSNSで拡散される“行きたくなる理由”が重視される傾向が強まっている。しかし、現在の自由が丘には、そうした発信力のある魅力が乏しいということなのかもしれない。

象徴的なのが、街のアイコンともされてきた『ラ・ヴィータ』だ。ヨーロッパ風の街並みは一見フォトジェニックではあるものの、実際に訪れると“わざわざ行く価値”にはつながりにくい印象だ。結果として、SNSで拡散されるような強い動機を生み出せていないのが実情なのではないだろうか。

こうした点もまた、現在の自由が丘の立ち位置を象徴していると言えるだろう。

都市構造としての基本的な弱さ

自由が丘は“おしゃれな街”というイメージの陰で、利便性や立地といった都市構造としての基本的な弱さに課題があるとの指摘も少なくない。

こうした課題は、近年の人気低下にどのくらい影響しているのだろうか。街の“使い勝手”やリスク面に目を向けると、その要因は決して小さくないと谷頭氏は指摘する。

「立地は正直、微妙です。都心に近いわけでもなく、郊外としても中途半端で、アクセス面での強みが弱い。さらに豪雨による水害リスクも意識されるようになりました。昨年9月の記録的な集中豪雨では大規模な内水氾濫が発生し、約300軒が浸水被害を受けています。こうした出来事は記憶に新しく、さらに近年防災意識が高まるなかで、自由が丘で新たに店を構えようという動きが鈍っている側面はあるでしょう」]

祐天寺や学大のほうが「おしゃれ」

さらに視野を広げると、東急の沿線全体にも変化が起きているようだ。

「自由が丘在住者に話を聞くと、週末は同じ東急東横線にある武蔵小杉駅や、同じ東急大井町線にある二子玉川駅に出かけている人も少なくないようです。武蔵小杉駅や二子玉川駅は大型商業施設が充実していて、『グランツリー武蔵小杉』のような施設が生活の中心になっている面もあります。

一方で、若年層の支持を集めるエリアも出てきているようです。例えば東急東横線の学芸大学駅や祐天寺駅は個人店が適度に残り、街の雰囲気も評価されています。若い世代から見れば、むしろこうした街のほうが魅力的に映っているのではないでしょうか」

かつては“わざわざ訪れる街”としての魅力を持っていた自由が丘は、いまや沿線内の競争の中で見ても、地位を落としつつあるのかもしれない。

記事後編は【自由が丘は再開発で「どこにでもある街」になってしまうのか…「おしゃれな街」が迎えた分岐点】から。

【つづきを読む】自由が丘は再開発で「どこにでもある街」になってしまうのか…「おしゃれな街」が迎えた分岐点