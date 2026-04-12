【義母「専業主婦は、幸せ！」】人には人の価値観がある！私のことは放っとけ＜第6話＞#4コマ母道場
価値観は人それぞれ。何が正しくて何が間違いかを決めるよりも、大切なのは自分の価値観を他人に押し付けないことなのかもしれません。けれど価値観の押し付けは、ときに「自分を認めてほしい」という気持ちの裏返しでもあります。もしかすると、その根底には承認欲求に近い感情があるのかもしれませんね。今回は、そんな“価値観”をめぐって起こる、嫁VS姑のお話です。
第6話 ご心配なく！私もすごーーーく幸せです
【編集部コメント】
10年間スルーし続けたけれど、とうとう堪忍袋の緒が切れたアリサさん。お義母さんに向かって、自分も十分幸せだと伝えます。しかしそれに対して「バカにしているのか！」と怒り出すお義母さん。あれ？ お義母さん……「幸せ」をアピールする行為は、アリサさんよりもずーーっと前から、あなたがやっていたことではありませんか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第6話 ご心配なく！私もすごーーーく幸せです
【編集部コメント】
10年間スルーし続けたけれど、とうとう堪忍袋の緒が切れたアリサさん。お義母さんに向かって、自分も十分幸せだと伝えます。しかしそれに対して「バカにしているのか！」と怒り出すお義母さん。あれ？ お義母さん……「幸せ」をアピールする行為は、アリサさんよりもずーーっと前から、あなたがやっていたことではありませんか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙