フォロワー500万の165cm美女、ミニ丈×デニムパンツ姿で抜群プロポーション全開！ 「すっっっご」「逸材すぎる」
クリエイターのちゆうが11日までにTikTokを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」 水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心にSNSで活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
そんな彼女が「お姉さんからしか得られない栄養があるよね」と投稿したのは、自身のソロ動画。ミニ丈のトップス姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「ナイスすぎ」「すんばらしい」「逸材」などのコメントが寄せられている。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）、TikTok（@_chiyuu_）
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」 水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心にSNSで活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
そんな彼女が「お姉さんからしか得られない栄養があるよね」と投稿したのは、自身のソロ動画。ミニ丈のトップス姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「ナイスすぎ」「すんばらしい」「逸材」などのコメントが寄せられている。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）、TikTok（@_chiyuu_）