楽チン・垢ぬけどっちも手に入れて♡【40・50代】周りと差がつく「白髪ぼかしボブ」

年齢とともに気になる白髪は、隠さず活かしてこなれ感UPを狙ってみて。白髪ぼかしなら伸びても境目が気になりにくいのが魅力です。今回紹介するのは、トレンドが続くボブヘアに白髪ぼかしを施したスタイル。メンテナンスの頻度を減らせて楽チンなだけでなく、大人の髪がパッと垢抜けるかも。

若々しい印象のベージュ × 丸みシルエット

まろやかなベージュカラーの白髪ぼかしボブ。@katayu1204さんは「顔まわりとトップに入れたレイヤーで流すスタイル」と紹介。顔まわりのレイヤーが華やかさを演出しています。丸みのあるシルエットがやわらかく若々しい印象に導いてくれそうです。

メンテナンスが楽になる細ハイライト

細いハイライトで白髪を自然にぼかしたボブスタイル。ハイライトの陰影が立体感を演出し、重くなりがちなボブを軽やかに見せています。髪が伸びてきても、白髪とハイライト・地毛とベースカラーの境目が目立ちにくいのも嬉しいポイント。メンテナンスもぐっと楽になりそうです。

コントラスト控えめで自然な仕上がり

こちらは、@acco.mamaさんが「このハイライトのおかげでちょっとくらい根元伸びても気にならない」と紹介しているヘアスタイル。コントラストが控えめなハイライトが白髪をうまく馴染ませています。派手になりすぎないため、ハイライト初心者にもおすすめです。

切りっぱなしボブをもっとおしゃれに

ぱつっとボブに細いハイライトを入れて、奥行きや軽やかさをプラスしたヘアスタイル。シンプルなボブがハイライトによって華やかに仕上がっています。乾かすだけで陰影が出て、忙しい毎日でもおしゃれをキープできそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@katayu1204様、@dimo_and_kazuma様、@acco.mama様、@iimuro_yukii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri