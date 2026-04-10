“リアル春麗”木村萌那がK-1初見参！ コスチューム＆ヘアスタイル一新を予告「楽しみにしてください」
明日11日、東京・国立代々木競技場第二体育館にて開催される「K-1 GENKI 2026」の計量会見が行われ、K-1初見参となる”リアル春麗”こと木村萌那らを始め全選手が計量をパスした。
【写真】木村萌那、かわいい全身ショット
「K-1 MAX」で活躍した須藤元気がプロデュースし、日本でのABEMAでの放送のみならず、世界5つの海外配信プラットフォームを通じて配信されることが決定している今大会。
ジャブのように横蹴りを多用する唯一無二のスタイルで、“リアル春麗”とも謳われる木村。そのファイトスタイルを、世界的ラッパー・スヌープ・ドッグがSNSで拡散したことで、一躍話題に。
これまでキックの舞台でプロデビュー3戦3勝の彼女が、今回「K-1」に初見参。女子フライ級で韓国のチェ・ウンジと激突する。木村はロングヘアを下ろした状態で会場に登場し、「コスチュームを新しくしたし、ヘアスタイルも可愛くしたので当日も楽しみにしてください」と述べている。
【K-1 GENKI 2026全カードの計量結果】
[第10試合/第6代K-1 WORLD GPスーパー・ウェルター級王座決定戦/3分3R・延長1R]
ジョナス・サルシチャ(ブラジル/TF Team/CT Allan Popeye) →69.70kg
vs
ダリル・フェルドンク(オランダ/Fight Team Ringer) →69.70kg
[第9試合/第3代K-1 WORLD GPミドル級王座決定戦/3分3R・延長1R]
デング・シルバ(ブラジル/Squadron Thai Brasil) →74.80kg
vs
アルフォセヌー・カマラ(セネガル/Emergence Le Havre) →74.30kg
[第8試合/K-1 WORLD GPヘビー級タイトルマッチ/3分3R・延長1R]
アリエル・マチャド(ブラジル/Hemmers Gym/Madison Team) →104.20kg
vs
クラウディオ・イストラテ(イタリア/Accademia NKT Team Saitta) →118.60kg
[第7試合/K-1クルーザー級/3分3R・延長1R]
ルーカス・アハテルバーグ(ドイツ/Team CSK/Sparta Aachen) →89.90kg
vs
ファビアン・ロリート(スイス/Team Stefanovski) →89.70kg
[第6試合/K-1スーパー・ライト級/3分3R・延長1R]
佐々木大蔵(日本/DyR studio) →65.00kg
vs
アラッサン・カマラ(セネガル/Emergence Le Havre) →64.80kg
[第5試合/フルコンタクト空手特別ルール -75kg契約]
福地勇人(日本/白蓮会館) →74.60kg
vs
ヴィトー・トファネリ(ブラジル/Brazilian Thai /闘英館) →73.30kg
[第4試合/HERO’S特別ルール ヘビー級/5分2R]
ティアッカ・フェイ(セネガル/Senegal Warriors MMA) →153.60kg
vs
マック・パパリイ(サモア/Battle-Box) →125.60kg
[第3試合/K-1女子フライ級/3分3R・延長1R]
木村萌那(日本/K-1ジム目黒TEAM TIGER) →51.90kg
vs
チェ・ウンジ(韓国/大邱FEARLESS GYM) →51.60kg
[第2試合/K-1フェザー級/3分3R・延長1R]
新美貴士(日本/名古屋JKファクトリー) →57.40kg
vs
大久保琉唯(日本/K-1ジム・ウルフ TEAM ASTER) →57.50kg
[第1試合/K-1スーパー・フェザー級/3分3R・延長1R]
江川優生(日本/POWER OF DREAM) →60.00kg
vs
西元也史(日本/K-1 GYM SAGAMI-ONO KREST) →60.00kg
◇第1部
[第6試合/K-1バンタム級/3分3R・延長1R]
黒川瑛斗(日本team VASILEUS) →53.00kg
vs
芝宏二郎(日本/Striker GYM) →52.70kg
[第5試合/K-1バンタム級/3分3R・延長1R]
白幡裕星(日本/K-1ジム総本部チームペガサス) →53.00kg
vs
上遠野寧吾(日本/POWER OF DREAM) →53.00kg
[第4試合/K-1フェザー級/3分3R・延長1R]
永坂吏羅(日本/K-1 GYM SAGAMI-ONO KREST) →57.40kg
vs
齊藤龍之介(日本/ドージョー☆シャカリキ) →57.40kg
[第3試合/K-1スーパー・バンタム級/3分3R・延長1R]
村田健悟(日本/ALONZA ABLAZE) →54.90kg
vs
遥心(日本/K-1ジム総本部チームペガサス) →55.00kg
[第2試合/K-1女子フライ級/3分3R・延長1R]
池内紀子(日本/POWER OF DREAM) →52.00kg
vs
Melty輝(日本/FLAT UP GYM) →51.60kg
[第1試合/-59kg契約/3分3R・延長1R]
倉田永輝(日本/K-1 GYM SAGAMI-ONO KREST) →59.00kg
vs
寺島想(日本/AX GYM) →59.00kg
[プレリミナリーファイト第2試合/K-1スーパー・バンタム級/3分3R]
鈴木太尊(日本/クボジム) →54.80kg
vs
寛心(日本/士魂村上塾) →54.70kg
[プレリミナリーファイト第1試合/K-1ライト級/3分3R]
猪瀬尚希(日本/K-1ジム総本部チームペガサス) →62.30kg
vs
聖来(日本/ドージョー☆シャカリキ) →62.20kg
「K-1 GENKI 2026」はABEMA格闘技チャンネルにて11日11時無料生配信。
【写真】木村萌那、かわいい全身ショット
「K-1 MAX」で活躍した須藤元気がプロデュースし、日本でのABEMAでの放送のみならず、世界5つの海外配信プラットフォームを通じて配信されることが決定している今大会。
ジャブのように横蹴りを多用する唯一無二のスタイルで、“リアル春麗”とも謳われる木村。そのファイトスタイルを、世界的ラッパー・スヌープ・ドッグがSNSで拡散したことで、一躍話題に。
【K-1 GENKI 2026全カードの計量結果】
[第10試合/第6代K-1 WORLD GPスーパー・ウェルター級王座決定戦/3分3R・延長1R]
ジョナス・サルシチャ(ブラジル/TF Team/CT Allan Popeye) →69.70kg
vs
ダリル・フェルドンク(オランダ/Fight Team Ringer) →69.70kg
[第9試合/第3代K-1 WORLD GPミドル級王座決定戦/3分3R・延長1R]
デング・シルバ(ブラジル/Squadron Thai Brasil) →74.80kg
vs
アルフォセヌー・カマラ(セネガル/Emergence Le Havre) →74.30kg
[第8試合/K-1 WORLD GPヘビー級タイトルマッチ/3分3R・延長1R]
アリエル・マチャド(ブラジル/Hemmers Gym/Madison Team) →104.20kg
vs
クラウディオ・イストラテ(イタリア/Accademia NKT Team Saitta) →118.60kg
[第7試合/K-1クルーザー級/3分3R・延長1R]
ルーカス・アハテルバーグ(ドイツ/Team CSK/Sparta Aachen) →89.90kg
vs
ファビアン・ロリート(スイス/Team Stefanovski) →89.70kg
[第6試合/K-1スーパー・ライト級/3分3R・延長1R]
佐々木大蔵(日本/DyR studio) →65.00kg
vs
アラッサン・カマラ(セネガル/Emergence Le Havre) →64.80kg
[第5試合/フルコンタクト空手特別ルール -75kg契約]
福地勇人(日本/白蓮会館) →74.60kg
vs
ヴィトー・トファネリ(ブラジル/Brazilian Thai /闘英館) →73.30kg
[第4試合/HERO’S特別ルール ヘビー級/5分2R]
ティアッカ・フェイ(セネガル/Senegal Warriors MMA) →153.60kg
vs
マック・パパリイ(サモア/Battle-Box) →125.60kg
[第3試合/K-1女子フライ級/3分3R・延長1R]
木村萌那(日本/K-1ジム目黒TEAM TIGER) →51.90kg
vs
チェ・ウンジ(韓国/大邱FEARLESS GYM) →51.60kg
[第2試合/K-1フェザー級/3分3R・延長1R]
新美貴士(日本/名古屋JKファクトリー) →57.40kg
vs
大久保琉唯(日本/K-1ジム・ウルフ TEAM ASTER) →57.50kg
[第1試合/K-1スーパー・フェザー級/3分3R・延長1R]
江川優生(日本/POWER OF DREAM) →60.00kg
vs
西元也史(日本/K-1 GYM SAGAMI-ONO KREST) →60.00kg
◇第1部
[第6試合/K-1バンタム級/3分3R・延長1R]
黒川瑛斗(日本team VASILEUS) →53.00kg
vs
芝宏二郎(日本/Striker GYM) →52.70kg
[第5試合/K-1バンタム級/3分3R・延長1R]
白幡裕星(日本/K-1ジム総本部チームペガサス) →53.00kg
vs
上遠野寧吾(日本/POWER OF DREAM) →53.00kg
[第4試合/K-1フェザー級/3分3R・延長1R]
永坂吏羅(日本/K-1 GYM SAGAMI-ONO KREST) →57.40kg
vs
齊藤龍之介(日本/ドージョー☆シャカリキ) →57.40kg
[第3試合/K-1スーパー・バンタム級/3分3R・延長1R]
村田健悟(日本/ALONZA ABLAZE) →54.90kg
vs
遥心(日本/K-1ジム総本部チームペガサス) →55.00kg
[第2試合/K-1女子フライ級/3分3R・延長1R]
池内紀子(日本/POWER OF DREAM) →52.00kg
vs
Melty輝(日本/FLAT UP GYM) →51.60kg
[第1試合/-59kg契約/3分3R・延長1R]
倉田永輝(日本/K-1 GYM SAGAMI-ONO KREST) →59.00kg
vs
寺島想(日本/AX GYM) →59.00kg
[プレリミナリーファイト第2試合/K-1スーパー・バンタム級/3分3R]
鈴木太尊(日本/クボジム) →54.80kg
vs
寛心(日本/士魂村上塾) →54.70kg
[プレリミナリーファイト第1試合/K-1ライト級/3分3R]
猪瀬尚希(日本/K-1ジム総本部チームペガサス) →62.30kg
vs
聖来(日本/ドージョー☆シャカリキ) →62.20kg
「K-1 GENKI 2026」はABEMA格闘技チャンネルにて11日11時無料生配信。