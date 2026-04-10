女優の飯沼愛が芸能事務所「ＴＳＵＫＩＭＩ」に所属し、活動を行っていくことを１０日、インスタグラムで発表した。「準備中」だったインスタのアイコンも、髪を後ろで束ねた大人びた雰囲気が印象的な近影に差し替わった。

飯沼はこの日、新しくなったプロフィル写真とともにスポーツ報知にコメントを寄せ、「この春から新しい環境で挑戦することになりました。これまで関わっていただいた方々のおかげで今の自分がある、と改めて感じています。今まで支えていただいた方々には心の底から感謝しています」と述べた。

新天地で踏み出す一歩に「不安もありますが、それ以上に自分でも驚くくらい楽しみな気持ちが大きいです。そのどちらも大切にしながら、目の前の一つ一つのことに丁寧に向き合っていきます」と宣言。「これまで支えていただいた方々への感謝を忘れず、これから出会う方にも応援していただけるよう頑張ります。少しずつでも、恩返しができるように努めていきますので応援していただけたらうれしいです」と飛躍を誓った。

飯沼は２０２１年にＴＢＳスター育成プロジェクト「私が女優になる日＿」の初代グランプリに輝き、芸能界入り。同局系「この初恋はフィクションです」に主演し、デビューした。２３年の同局系ヒットドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」では、天才ハッカーのブルーウォーカーを演じた。

「ＴＳＵＫＩＭＩ」には芹澤雛梨、園凜（その・りん）が所属している。