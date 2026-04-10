

©ENSEMBLE SQUARE／劇団『ドラマティカ』製作委員会

願いと魔法が交差する舞台体験──劇団ドラマティカ Special Actレポート

舞台『劇団ドラマティカ Special Act公演』は、『あんさんぶるスターズ！』を原作とした人気シリーズの一作です。

今回は作中キャラクター・逆先夏目がプロデュースを手がけるというコンセプトのもと、異なる2作品が上演されました。

キャラクター自身が舞台をプロデュースするというユニークな設定は、単なる演出上の仕掛けにとどまらず、作品全体の構成や世界観にまで深く関わっています。

本作は、そのコンセプトを丁寧に体現することで、観客を物語の内側へと引き込む体験型の舞台として成立していました。





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2つの物語が描く「願い」のかたち

A公演「お願いアラジン！ランプこすって！」では、抽選で魔法のランプを手にしたアラジンと、そのランプの精たちが「本当の願い」を見つけ、叶えようと奮闘する物語が描かれています。

コミカルなやり取りを軸にしながらも、「願いとは何か」という問いが物語の根底に流れており、観る者に自然とテーマを意識させる構成となっていました。

一方、B公演「Oz’s wish」は、『オズの魔法使い』をモチーフに、願いを叶える存在であるオズと出会ったドロシー一行が、「見返りはいらない」と語るオズの「本当に欲しいもの」を探していくストーリーです。

こちらはA公演に比べてやや内省的な側面が強く、「本当に欲しいもの」に焦点を当てた物語運びが印象的でした。

いずれの作品も「願い」という普遍的なテーマを軸にしており、それぞれ異なる角度から物語が構築されている点が、本公演の大きな魅力のひとつと言えるでしょう。

逆先夏目プロデュースが生む魔法的演出

逆先夏目が所属するユニット「Switch」は、魔法使いをモチーフとしており、その世界観は本作の演出にも色濃く反映されていました。

照明や映像演出には幻想的な工夫が随所に見られ、視覚的にも強い印象を残しています。

シーンごとに色彩や光の使い方が変化し、物語の感情の流れを補強する役割を果たしていた点も見逃せません。

中でも印象的だったのが、B公演冒頭のシーンです。

子どもを助けるために魔法が使われる場面では、舞台上のスクリーンに黄緑色の魔法陣が浮かび上がります。

その色彩は「Switch」のユニットカラーとも重なり、魔法演出としての美しさだけでなく、「逆先夏目がプロデュースした舞台」であることを象徴するビジュアルとして強く印象に残りました。

こうした演出の積み重ねにより、本作は単なるファンタジー表現にとどまらず「キャラクター性に裏打ちされた演出」として成立していたと言えます。



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作品を支える俳優陣の表現力

本作において、俳優陣の存在は舞台全体の完成度を大きく引き上げています。

演出を務めながら氷鷹北斗役として出演する山本一慶は、長年同役を演じてきた経験に裏打ちされた安定感ある演技と歌唱で、作品の軸をしっかりと支えていました。



その存在は舞台全体に一貫した説得力をもたらし、観客が物語に没入するための土台となっています。

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また、安井一真演じる日々樹渉と、松田岳演じる乱凪砂は、役の振れ幅を丁寧に体現していました。

案山子やブリキとしてのコミカルで愛らしい表現から、「ネガティー」「アングリー」といった感情を象徴する役どころまで、それぞれの特性を的確に捉えつつ、過度に誇張することなく成立させるバランス感覚が光っていました。

両公演を通してもその表現の軸はぶれることなく、キャラクターとしての一貫性が感じられた点も特筆すべきでしょう。



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逆先夏目を演じる木津つばさは、表情による感情表現の豊かさが際立っており、セリフに頼らずとも内面が伝わる繊細な演技が印象に残ります。

さらに、梶田拓希演じる蓮巳敬人は、舞台上でのびのびと役を楽しんでいる様子が印象的で、作品全体に温かみを添えていました。



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観客とともに作られる舞台体験

劇中歌についても触れておきたいと思います。

『アラジン』や『オズの魔法使い』といった題材に合わせ、可愛らしく耳に残る楽曲が多く用意されていました。

物語の雰囲気と調和した楽曲群は、舞台全体の印象をより柔らかく、親しみやすいものにしています。

客席は終始和やかな空気に包まれており、コミカルなシーンでは自然と笑いが起こり、歌唱シーンでは手拍子が広がり、舞台と観客が一体となって作品を楽しむ空間が形成されていたのも印象的でした。

こうした「観客の反応」もまた、この舞台を構成する重要な要素のひとつであり、公演ごとに異なる空気が生まれるライブ感を強く感じさせる要因となっていました。

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舞台全体の印象

キャラクターが“プロデュースした舞台”という独自のコンセプトのもと、演出・演技・音楽のすべてが一貫した世界観で構築された本作。

その完成度は高く、単なる再現にとどまらない舞台体験として提示されていました。

観劇後、ふとした瞬間に蘇る光景や旋律。

それこそが、本作が確かに「心に残る舞台」であった証だと感じました。

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STORY 『あんさんぶるスターズ！！』の10周年を締めくくる大型リアルイベント＜あんスタ10thフェス＞にて、

劇団『ドラマティカ』による特別公演を上演！ 逆先夏目プロデュースのもと、『アラジンと魔法のランプ』『オズの魔法使い』を それぞれ題材にした短編ミュージカル2作品を、

今まで演劇に触れたことのない方でも気軽に楽しめる新しいスタイルでお届けします！ 本公演とはひと味違う、ここだけの“SPECIAL ACT”をぜひ劇場でお楽しみください！

詳細は公式サイトで。

https://dramatica-stage.jp/

（文：河内友美）