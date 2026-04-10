デジタル化やジョブ型雇用への移行が叫ばれ、かつての露骨な派閥争いは鳴りを潜めたかのように見える令和のビジネス界。しかし、メガバンクのような伝統ある組織には、いまもなお「学閥」という名の目に見えない境界線が引かれています。ただ同じ学び舎で過ごしたというだけで生まれる、心理的な安全距離。ミスをしたときの「まあ、あいつなら」という少しばかりの寛容さ。そして、公式な会議のあとに共有される「ここだけの話」。どれほど現場で汗をかき、組織に貢献しても破ることのできない壁の正体とは。本記事では社会保険労務士法人エニシアFP共同代表の三藤桂子氏が、Aさんの事例から定年後のアイデンティティ再構築について考えます。※個人の特定を避けるため、事例の一部を改変しています。

挫折から始まった人生…「持たざる者」が味わった中高時代

現在59歳のAさんは、メガバンクで、法人向けの専門職としていまも現役で働き続けています。

学生時代は有名私立中高一貫校に通っていました。当時、その学校に通う生徒の多くは、親が会社役員や医師等、裕福で高学歴な家庭ばかりでした。一方、Aさんの両親は高卒で、小さな工場を経営していました。

「子どもには早くから充実した教育を受けさせ、都内の一流大学へ入学させたい」。そんな両親の気持ちから、Aさんを私立の中高一貫校に通わせたようです。幸いなことに両親の工場は、小さいながらも親会社からの受注が安定していたため、一人っ子のAさんの学費の工面に問題はありませんでした。しかし、Aさん本人は入学直後から自身の生い立ちとのギャップに悩まされることになります。

休み時間、クラスメイトたちは親の会社や役職、海外旅行の自慢話で盛り上がり、自然とグループができていきました。Aさんが親について話すと、「聞いたこともない会社だな」「高卒なの？」とからかわれ、次第にクラスで孤立し、一人で過ごすように。「いつか一流大学に受かって、あいつらを見返したい」。いじめに近い扱いを受けながらも、その反骨心がAさんの支えでした。

しかし、18歳の春。模擬試験では合格圏内と判定が出ていたのにもかかわらず、本番のあまりの緊張から力が発揮できず、希望していた早慶に落ち、MARCHにも届かなかったのです。「浪人して親にこれ以上の負担をかけるわけには」と、最後にようやく受かった大学に進学することになりました。

大学入学後のAさんは、周囲が飲み会、遊びに呆けるなか、必死の努力を重ねました。

日商簿記1級を取得。『日本経済新聞』を隅から隅まで読み込み、主要企業の業績推移をスクラップしては独自のマクロ経済分析を行いました。大学の資料室では、『有価証券報告書』を広げて財務分析。さらに、アルバイトで稼いだお金で語学学校に通い英語力を磨く傍ら、名鑑を頼りに金融業界で活躍する先輩を探し出し、手書きの熱い手紙を送っては、アポイントを取り付けて就職活動のコネづくりに奔走します。ときには、自分の行きたかった他大学の公開講座や専門セミナーに潜り込むことさえありました。

そして迎えた就職活動。Aさんは必死の努力が実り、「夢のメガバンカー（当時は都市銀行）」への切符を手にしたのです。「今度こそ、勝ち組になれた」そう確信したAさんでしたが、そこで待っていたのは、過酷な現実でした。

59歳まで生き残った男を苛む、学閥という「静かな疎外感」

50代前半で大半の行員が関連会社や取引先へ出向となりました。出向すれば給与は大きく下がりますが、Aさんは磨き上げた財務分析と企業再生の専門スキルを武器に生き抜き、59歳の現在も銀行本体に残っています。

役職定年を経て給与はピーク時より下がったものの、それでも月収は60万円前後を維持しています。出向して年収が半分近くになった同期たちに比べれば、間違いなく「勝ち組」の側です。しかし、経営陣や大企業のトップと渡り合う場に立つたび、Aさんは決定的な「身内か、それ以外か」という見えない壁を感じてきました。

「君も慶應だったね」「ええ、先輩と同じゼミでして」。先輩との外回りで感じる、雑談で伝統ある母校の話題が出た瞬間に生まれる絶対的な安心感と、強固なネットワーク。ジョブ型雇用が叫ばれるようになっても、「同じ学び舎で過ごした仲間」という、目に見えない強固な学閥が存在しています。学歴が隠れた資格となっているのです。高学歴で無能な同期がいても直視できないAさん。そこに、入り込む隙間はありませんでした。

「出向を免れ、現役で最前線にいる自分は、お前らよりもよっぽど成功しているはずだ」そう自分に言い聞かせても、心の奥底にこびりついた「18歳のときの敗北感」が消えることはなかったのです。

そんな思いもあり、Aさんは高校の同窓会のお知らせが届くたびに、惨めな気持ちを刺激されたくなくて不参加に丸をつけ続けていました。

どす黒い嫉妬の正体

今年で還暦を迎えるにあたり、Aさんは「一度くらい、同窓会に顔を出してみようか」と一念発起し、会場へ足を運びました。

会場では、やはり東大や早慶出身者たちがグループを作って当時の思い出を語り合っていました。大学卒業後、40年経っても高学歴はステータスに感じたそうです。彼らの多くは役職定年を迎え、現役時代の社会的地位を失いつつありましたが、共通の学歴を持つ者同士の連帯感は維持されていました。それを見たAさんは、夢のメガバンカーになっても、彼らのコミュニティには入れないことを痛感します。Aさんは勝ち組になったことを自慢することなく、疎外感を抱きながら傍観していました。

Aさんは思わずつぶやきました。

「40年前、受験に失敗したあの日、私の人生は決まっていたのかもしれない……」

専門職としての実績も、学歴に対する強い嫉妬心を消し去ることはできず、過去の失敗がどす黒い嫉妬としてヘドロ化し蓄積されています。

キャリアの肯定とこれからの老後に向けて

Aさんの事例からは、セカンドライフの生活の質は貯蓄額だけでなく、過去の経歴に対する自己評価に大きく左右されることがわかります。

Aさんがこれまでの人生で抱いてきた「失敗は成功のもと」と考え方を変えれば、かつての悔しさを浄化することができるでしょう。受験の失敗という強い劣等感があったからこそ、彼は銀行本体で59歳まで生き残るための圧倒的な専門性を身につけることができたからです。

もちろん、これからも嫉妬心は黒歴史としてつきまとうかもしれません。しかし、厳しい競争を勝ち抜き、夢だったメガバンカーとしてキャリアをまっとうしようとしている事実に目を向けるべきです。夢を叶えたからには、これまでの専門性を活かして社会に貢献し続けるといったさらなる努力が、結果として豊かな暮らしにつながるのではないでしょうか。

老後の資金計画において、解消されない負の感情は生活の質を下げる要因となります。他者との比較ではなく、自身の築き上げてきたキャリアに自信をもって前を向き進むことで、心の持ちようは確実に変化するでしょう。数字上の資産を管理すると同時に、自分自身の歩みを肯定することが、安定した老後生活を送るための鍵となります。

三藤 桂子

社会保険労務士法人エニシアFP

共同代表