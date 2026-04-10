AP通信の調査によると、メジャーリーグの選手の平均年俸は開幕時点で前年比3.4％増の534万ドル（8億4906万円）となり、過去最高を更新した。

昨年開幕時の516万ドル（8億2044万円）から上昇し、2021年に発効した5年の労使協定のもとで28％増加。年平均では5.6％の伸びとなっている。年俸分布を見ると、3000万ドル（47億7000万円）以上の選手は19人（前年比4人増）、2000万ドル（31億8000万円）以上は74人（同8人増）、1000万ドル（15億9000万円）以上は168人（同9人減）だった。

一方、最低年俸74万ドル（1億1766万円）の選手は31人にとどまっている。また、上位50人で総年俸の30％（前年29％）、上位100人で49％（同48％）を占めており、上位層への集中が進んでいる。

球団別では、メッツが開幕時点の総年俸で4年連続トップ。総額は3億5220万ドル（559億9980万円）で、2023年の3億5540万ドル（565億860万円）に次ぐ水準となり、昨年の3億2260万ドル（512億9340万円）から増加した。この額は、最低のクリーブランド（6230万ドル／99億570万円）の5倍以上に相当する。ワールドシリーズ連覇中のドジャースは3億1660万ドル（503億3940万円）で2位。昨年の3億1950万ドル（508億50万円）からやや減少したが、9選手の後払い契約を現在価値に割り引かずに計算すると、3億9520万ドル（628億3680万円）に達する。

なお、メッツは後払い契約が3選手のみで、割引前では3億6000万ドル（572億4000万円）となる。総年俸トップ5の顔ぶれは昨年と変わらず、ヤンキース（2億9720万ドル／472億5480万円）が3位、フィリーズ（2億8200万ドル／448億3800万円）が4位、ブルージェイズ（2億6900万ドル／427億7100万円）が5位と続いた。また、総年俸2億5000万ドル（397億5000万円）以上の球団は前年の4から6に増加し、2億ドル（318億円）以上も9から10に増えた。一方で、1億ドル（159億円）未満の球団は5から8へと増加している。