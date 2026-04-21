スタジオジブリによる新作短編アニメーション『魔女の谷の夜』が完成し、7月8日よりジブリパーク内のジブリの大倉庫「映像展示室オリヲン座」で上映されることが決定した。【動画】ジブリパーク紹介映像本作は、ジブリパークの人気エリア・魔女の谷を舞台に描かれる物語で、同パークのために制作された初のオリジナル短編アニメーション。宮崎吾朗と山下明彦が監督を務める。上映初日の7月8日には、宮崎監督と山下監督が登壇