シンガー・ソングライター小沢健二（58）が20日、Xを更新。実父の筑波大名誉教授の小澤俊夫（おざわ・としお）さんが、18日に亡くなったことを発表した。96歳。老衰のため川崎市の施設で亡くなり、葬儀は近親者で行う。俊夫さんは国内外の昔話を分析し、98年には川崎市に「小澤昔ばなし研究所」を設立した。弟は24年2月に88歳で亡くなった世界的な指揮者小澤征爾さん。小沢は「3月22日に学習院大学で最終講義をした後、気持ちは元