朝のキッチンは、一分一秒を争う戦場だ。そんな中、手軽に焼けてボリュームも出る「ウインナー」は、忙しい人にとって最強の味方のはず。しかし、その善意が必ずしも家族に歓迎されるとは限らないようだ。ガールズちゃんねるに4月20日、「ウインナーだけでご飯食べられますか？」というトピックが立ち、食卓の「定番おかず」を巡る切実な議論が巻き起こった。「シャウエッセンとご飯、贅沢よ」トピ主は、時間がない朝にウインナー