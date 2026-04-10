「アジア最強の日本がベスト８進出だと！」「韓国は32強で敗退」日本代表がブラジルを再撃破！海外のW杯予想に韓メディアが愕然「衝撃の予測だ」
北中米ワールドカップに出場する48か国が出揃い、各国のメディアはシミュレーションや予測をこぞって行なっている。
そんななか、韓国のメディア『Xports News』は４月８日、「韓国敗退、日本進出。なんと！ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表、グループAで２位通過、韓国は32強で衝撃の敗退、日本がベスト８進出だと？」と題した記事を掲載。英国のビッグデータ企業『Quantum』が発表した北中米ワールドカップの結果予想を紹介し、次のように綴った。
「ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表が、北中米ワールドカップで、ベスト32で敗退するという衝撃的な予測が浮上した。一方、『アジア最強』と目される日本は、史上初のワールドカップ準々決勝進出が予想されている」
記事によれば、グループAを２位通過した韓国はラウンド32でボスニア・ヘルツェゴビナと対戦して敗戦。
一方、日本はグループFの首位通過でグループリーグを突破し、ラウンド32では昨年10月に歴史的初勝利を挙げた強豪ブラジルを再び破ってラウンド16に進出。その後、韓国を破ったボスニアを破り、初のベスト８進出を果たすが、準々決勝ではドイツに敗れるという結果になったという。
韓国の早期敗退、日本の躍進という見立てに愕然としているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
そんななか、韓国のメディア『Xports News』は４月８日、「韓国敗退、日本進出。なんと！ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表、グループAで２位通過、韓国は32強で衝撃の敗退、日本がベスト８進出だと？」と題した記事を掲載。英国のビッグデータ企業『Quantum』が発表した北中米ワールドカップの結果予想を紹介し、次のように綴った。
記事によれば、グループAを２位通過した韓国はラウンド32でボスニア・ヘルツェゴビナと対戦して敗戦。
一方、日本はグループFの首位通過でグループリーグを突破し、ラウンド32では昨年10月に歴史的初勝利を挙げた強豪ブラジルを再び破ってラウンド16に進出。その後、韓国を破ったボスニアを破り、初のベスト８進出を果たすが、準々決勝ではドイツに敗れるという結果になったという。
韓国の早期敗退、日本の躍進という見立てに愕然としているようだ。
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