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茂木健一郎「人工知能にはヒット作品は予想できない」脳の仕組みから読み解く人間の本質

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「ヒット作品は予想できない」を公開した。動画では、脳科学者の立場から人工知能（AI）ができることとできないことに触れつつ、なぜAIにはヒット作品の予測が不可能なのか、人間の本質について語っている。



茂木氏は動画の冒頭で、『AIスネークオイル』という書籍に言及し、AIに対する人々の過度な期待や幻想について指摘した。その上で、AIにはできないことの一つとして「ヒット作品の予測」を挙げた。同氏によれば、映画などのフランチャイズ作品（続編）のヒットは予測しやすいものの、まったく新しいオリジナルのヒット作品は「常に予想外のところから来る」という。



この予測不可能性について、茂木氏は人間の脳のアーキテクチャ（構造）が関係していると解説する。人間の脳は「オープンシステム」であり、外部からの刺激を取り入れて学習し、成長していく仕組みを持っている。予想外の出来事の多くはノイズとして処理されるが、ごくまれに「ある種のものがガーンとはまる」というスイートスポットが存在すると説明した。



さらに、人々は日常的に退屈を感じており、何か面白いものを探していると指摘。そこに予想外の刺激が飛び込んでくることで熱中し、「バブルが起こって、すごくたくさんのエネルギーがそこに注がれて、そしてまたやがて落ち着いていく」と語り、この熱狂のサイクルが人類の歴史の繰り返しであると見解を示した。



最後に茂木氏は、「ヒット作品は予想できないということの中に、人工知能には予想できないということの中に人間の非常に本質がある」と結論づけた。そして、ヒット作品が予想できないところからやってくるからこそ、「明日を生きていくのが楽しくなりませんか？」と視聴者に語りかけ、AIには予測できない人間の持つ可能性と人生の面白さを強調して動画を締めくくった。