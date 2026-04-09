「韓国と北朝鮮の80年」を比較したら…あまりに残酷な格差と言葉を失う結末
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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「韓国と北朝鮮、80年間の人生を比べたら言葉を失った」と題した動画を公開した。動画では、同じ年に生まれた韓国人と北朝鮮人の人生を「学生時代」「社会人時代」「老後」の3つのステージに分けてシミュレーションし、その残酷なまでの格差を描き出している。
パクくんはまず「学生時代」を比較。韓国の学生は深夜まで塾に通い、成績に一喜一憂する競争社会に身を置き、「夢を見るのは贅沢」と安定志向を強めていく。一方、北朝鮮の学生は食糧不足と電力不足の中、思想教育を受け、卒業後は軍に入ることが既定路線となっている。「生き残るには考えすぎないこと、それが正解」という過酷な現実が語られた。
続いて「社会人時代（35歳）」では、韓国の男性は地方都市の営業職として働きながらも、住宅価格の高騰や将来への不安から結婚に踏み切れない現状がある。対する北朝鮮の男性は機械工場で働き、月給は数千円程度で物々交換で生活を凌ぐ日々。常に相互監視の緊張感の中で生き、「小さな夢はお金を貯めてスキーに行くこと」だと語る。
最後に「老後（70歳）」の場面では、韓国の男性は年金暮らしの中で過去の競争社会への疑問を抱きつつも、医療や移動の自由がある生活を送る。一方、北朝鮮の男性は極貧の中で妻を病で亡くし、子供とも離れ離れになりながらも、「捕まることなく健康に生きてきただけで満足」と悟る姿が描かれた。
動画を通じてパクくんは、同じ朝鮮半島に生まれながらも国が違えば人生は「まるで別物」になると結論づけた。視聴者に対し「どんな夢を見ていたか、何を諦めたか」と問いかけ、生まれた環境による人生の違いについて深く考えさせる内容となっている。
パクくんはまず「学生時代」を比較。韓国の学生は深夜まで塾に通い、成績に一喜一憂する競争社会に身を置き、「夢を見るのは贅沢」と安定志向を強めていく。一方、北朝鮮の学生は食糧不足と電力不足の中、思想教育を受け、卒業後は軍に入ることが既定路線となっている。「生き残るには考えすぎないこと、それが正解」という過酷な現実が語られた。
続いて「社会人時代（35歳）」では、韓国の男性は地方都市の営業職として働きながらも、住宅価格の高騰や将来への不安から結婚に踏み切れない現状がある。対する北朝鮮の男性は機械工場で働き、月給は数千円程度で物々交換で生活を凌ぐ日々。常に相互監視の緊張感の中で生き、「小さな夢はお金を貯めてスキーに行くこと」だと語る。
最後に「老後（70歳）」の場面では、韓国の男性は年金暮らしの中で過去の競争社会への疑問を抱きつつも、医療や移動の自由がある生活を送る。一方、北朝鮮の男性は極貧の中で妻を病で亡くし、子供とも離れ離れになりながらも、「捕まることなく健康に生きてきただけで満足」と悟る姿が描かれた。
動画を通じてパクくんは、同じ朝鮮半島に生まれながらも国が違えば人生は「まるで別物」になると結論づけた。視聴者に対し「どんな夢を見ていたか、何を諦めたか」と問いかけ、生まれた環境による人生の違いについて深く考えさせる内容となっている。
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