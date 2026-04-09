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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「老後を豊かにするなら〇〇に投資して！資産を守りながら増やせる最強戦略をお話しします！」と題した動画で、3000万円でのFIREの厳しい現実と、資産を守りながら増やすための海外不動産投資の優位性について語っている。



動画の序盤、宮脇氏はFIREの世界で有名な「4%ルール」の落とし穴を指摘する。現在の日本のインフレ率を考慮すると、資産の実質的な価値は「10年で約30%も目減り」し、シミュレーション上は30年持つと言われる資産が「15～20年で底をついてしまう可能性もある」と警告した。また、50歳でリタイアする場合に必要な資産は「約1億2000万円という試算が出ている」というデータを示しつつ、3000万円での完全なリタイアは非現実的であると語る。さらに、人気の高配当株投資についても、減配や株価下落のリスク、税金の負担を挙げ、「高配当株1本に絞るFIREはすごい危険」と断言している。



解決策として宮脇氏が提案するのが、海外不動産投資だ。日本国内の不動産の実質利回りが2～3%であるのに対し、東南アジアなどの海外では6～8%のインカム収入を狙えると説明。元本を取り崩さず家賃収入を得られ、「価格も値上がりしていく可能性も狙える」とその魅力を語る。さらに、外貨建てで資産を持つことで「通貨分散にもなる」と円安ヘッジの側面も強調した。



動画の終盤では、バンコクなど生活コストの安い国へ移住し、不足分を副業などで補う「サイドFIRE」の選択肢も紹介。最後に宮脇氏は「いくら貯めるのかではなくて、いくら自分の代わりに稼いでくれるような資産を作るのかで考えるべき」と動画を締めくくった。