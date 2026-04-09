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工場転職のプロであるケンシロウ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【工場転職】期間工で「我慢」が正解だと思ってる人ほど危険な理由」を公開した。動画では、期間工として働く上で「我慢すれば報われる」という考えがいかに危険であるかについて、4つの具体的な理由を挙げて警鐘を鳴らしている。



工場勤務は大企業になればなるほど生産量の要求が高く、一般的な中小企業に比べて身体的な負荷が大きい。そのため「しんどい」と感じる人が多い現状を踏まえ、ケンシロウ氏はこのテーマを取り上げた。動画内では、我慢が危険な理由として以下の4点を指摘している。



第一に「我慢しても状況が変わらない」こと。配属先や作業内容、人間関係、さらには寮の環境に至るまで「ガチャ要素」が強く、個人の努力で環境を変えにくい構造的な問題を挙げた。



第二に「給料アップが幸せとは限らない」点。収入が増えても、残業や交替勤務による疲労から休日は寝るだけになり、結果として孤立してしまうリスクがあるという。



第三に「メンタルの不調」。我慢を続けるうちに「俺が悪いんだ」と自分を責めるようになり、「行動力っていうのがマジで低減される」と、転職などの次の一歩を踏み出せなくなる心理的な罠を解説した。



第四に、入社祝い金や満了金といった制度により、「もう少し我慢という気持ちが一生終わらない」状態に陥り、年齢だけを重ねてしまう危険性を説いた。



一方でケンシロウ氏は、貯金などの「目的」が明確であり、期間を定め、次の転職先といった「次の手」を用意している人であれば、我慢して続ける価値があると提言。「目的がないっていうのが非常に危険な状態」と断じ、ただ漫然と時間を過ごすのではなく、リスクを把握した上でキャリアを選択するよう視聴者に強く訴えかけた。