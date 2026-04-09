８日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、前回好評を博した「寿司合戦」を放送。優勝したコンビの食べた寿司の数にスタジオも驚きの声が上がった。

回転寿司を食べ、積み重ねた皿が多いコンビが勝ちという単純な競技。だが自分たちの皿を投げ、相手の積み上げた皿を崩してもＯＫということから、熱い闘いが繰り広げられた。

決勝戦はレインボーと大自然。レインボーはまずは池田直人が寿司を食べ、大食漢のジャンボたかおを温存。食べて食べて食べまくる池田は決勝戦でついに１００貫を超えてキャパオーバー。その後ジャンボが食べまくり、２５枚対３枚でレインボーが優勝した。

２試合で池田は１１９貫、ジャンボは１１３貫を食べきり、試合後にジャンボは「俺、あと４０いけました」と言い放った。

意外なのは池田。公式プロフィールによると身長１７７センチ、体重６８キロ。美容芸人として君臨しており、通常は酵素ドリンクなどを飲んでいる。大食漢のイメージはなかったが、ジャンボより多く食べるファインプレー。池田は放送後「ジャンボより食べてると思わなかったです。優勝したぞ！！！！覚醒したんで、もう敵いないと思います！！！」と呟いた。

スタジオも「すごい」「池田、ヤバッ」など驚きの声が上がっていた。