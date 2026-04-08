キャリーの家具が手に入る！『セックス・アンド・ザ・シティ』公式オークションが開催

ジュリアンズ・オークションは、シーズン3をもって幕を閉じた『AND JUST LIKE THAT… / セックス・アンド・ザ・シティ新章』で使用された、数十点に及ぶ衣装や小道具を競売にかけることを発表した。米Varietyが報じている。

伝説のクローゼットが競売に

キャリー・ブラッドショーのアンティーク家具や、シャーロットがバカンスで披露した水着。誰もが一度は憧れたであろう、あの華やかな世界観を所有できる絶好の機会が訪れた。今回のオークションでは、彼女たちが劇中で着用した膨大な数の商品が出品される。また、視聴者の間で大きな議論を巻き起こしたキャラクター、チェ・ディアスによるTVスペシャル『Ché Pasa』の台本までもが入札可能だという。4月30日と5月1日にロサンゼルスで開催されるオークションでは、主要キャラクターのワードローブに加え、以下のようなファン心理をくすぐる貴重なアイテムも登場する。

・キャリーの回想録『Loved and Lost』の小道具用コピー

・劇中に登場するベーカリー家具や制服

・各キャラクターを象徴するアイコニックな衣装一式

キャリーのマノロは非売品？収益はチャリティへ

一方で、熱狂的なファンにとって残念な知らせもある。サラ・ジェシカ・パーカー演じるキャリーの私物衣装や、彼女の代名詞ともいえるマノロ・ブラニクのパンプスは、今回の出品リストには含まれていない。製作陣によれば、一部のアイテムは値がつけられないほど貴重なアーカイブとして扱われているようだ。

なお、番組プロデューサーを務めるワーナー・ブラザース・ディスカバリーは、このオークションによる収益の一部を、里親家庭にいる若者たちの家族探しを支援する団体「You Gotta Believe」に寄付することを明らかにしている。サラたちが演じたキャラクターたちのスピリットは、こうした慈愛の形としても受け継がれていくことになる。

『AND JUST LIKE THAT… / セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン1〜3はU-NEXTで独占配信中。（海外ドラマNAVI）

参考元：Variety

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.