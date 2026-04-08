エディオンは、4月10日から、同社のプライベートブランド「e angle」において、冷凍庫「ANGV−FRU107−B−W」の販売を開始する。エディオン全店と、同社のインターネット通販サイト（エディオンネットショップ）で取り扱う。

同モデルは、一昨年6月に販売を開始した冷凍庫の最新モデル。幅45cmのスリムデザインはそのままに、キッチンの隙間や限られたスペースにもすっきりと収まる。新モデルでは、消費者から寄せられた意見をもとに、温度調節の操作部をつまみからパネル式に一新した。設定中の冷却度や運転モードが点灯して表示されるため、庫内の運転状況を一目で確認できる。

また、「冷凍⇔冷蔵切替機能」を搭載しており、冷凍食品のストック用としてはもちろん、冷蔵モードに切り替えてセカンド冷蔵庫としても活用できる。さらに、省エネ達成率は154％と業界トップクラス（2025年12月時点。資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」（電気冷凍庫・2021年度目標）掲載の定格内容積100〜120Lクラスを対象とした、省エネ基準達成率の比較結果に基づく）を実現。24時間使い続ける家電だからこそ、家計へのやさしさにもこだわった。

［小売価格］4万4800円（税込）

［発売日］4月10日（金）

エディオン＝https://www.edion.co.jp