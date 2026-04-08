アーセナルはUEFAチャンピオンズリーグ・準々決勝1stレグでスポルティングCPに先勝し、準決勝進出へ大きく前進した。



アーセナルだけでなくプレミアリーグ全体にとって、この勝利の恩恵は大きかった。この勝利により、イングランド勢の今季の係数ランキングで上位2位以内となることが確定。来季のCL出場枠が5つになることが決まったからだ。プレミアリーグは2シーズン連続で、出場枠を1つ増やすことになった。





これはCL出場枠争いを繰り広げている5位リヴァプール、6位チェルシーらに恩恵をもたらすことになる。『talkSPORT』は「（カイ・）ハフェルツの決勝ゴールはイングランドにいるアーセナルのライバルたちによって祝われることになるかもしれない」と報じた。リヴァプールが現在、勝ち点「49」、チェルシーが「48」。7位ブレントフォードと8位エヴァートンが「46」ですぐ下におり、勝ち点「44」の9位フラムあたりまでチャンスが広がったと見ることもできる。最後の1枠争いがさらに熾烈になったと言うこともできそうだ。さらに来季は最大7枠となる可能性も出てきたと『The Athletic』は報じている。ELを勝ち残っているアストン・ヴィラが同大会を制し、CLをリヴァプールが制した場合、7位チームにCL出場枠が与えられることになるからだ。ノッティンガム・フォレストがELを制しCL出場枠を獲得する可能性もあり、その場合は今季と同じ6チームがイングランドからCLに出場する。CL出場枠の拡大で、自動的にEL、ECL出場権獲得のチャンスも広がることになる。13位ボーンマスが勝ち点「42」とリーグ中位は勝ち点差が詰まっており、まだチャンスがある。アーセナルの今回の勝利は、各クラブのモチベーションを一層高める結果となったようだ。