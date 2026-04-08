買ったら悩み消えたわ！2WAYで作業効率アップ！縦横で使える賢い100均キッチングッズ

一般的なT字型のピーラーは、野菜の形状によって使いにくいことも…。効率の悪さが気になります。ですが、ダイソーで見つけた『回転ピーラー』がその悩みを解消してくれました！ヘッドの向きを切り替えられて作業効率がアップ！不慣れな“あの作業”も無理なく行えて優秀ですよ。

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商品情報

商品名：回転ピーラー

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480618951

ヘッドの向きを変えられて便利！ダイソーの『回転ピーラー』が優秀

一般的なT字型のピーラーは、手前に「引く」直線的な動作が得意な形状。野菜の形や剥き方によっては作業スピードが落ちて効率の悪さが気になることが多々…。

そんな悩みを解消してくれるアイテム『回転ピーラー』を、ダイソーのキッチングッズ売り場で発見しました！

こちらは野菜の種類や切り方に合わせて、ヘッドの切り替えができる便利なピーラー。効率的な手首の動きでスピードアップが可能で、下ごしらえの時短が叶います。

刃の向きを縦と横に切り替えることができるのが、このピーラーの最大の特徴。調理シーンや食材に合わせて使い分けができます。

また、スリムなフォルムで握り込みやすく、力を入れやすいのもポイントです。

横向きでの使用時は一般的なT字型ピーラーと大きな差はありませんが、本体がスリムな分ホールド感が高く握りやすいです。また、削っている部分がよく見えるため、ミスが少ないのもいいなと思います。

切れ味に関しては、100円ショップの商品としては納得感のあるクオリティといった印象です。

縦向きはごぼうのささがきなどに最適！

縦向きは、ごぼうのささがきなどに最適です。ナイフのような感覚で扱えて手首の動きに無駄が出ず、作業面が見えやすいため均一に削りやすいです。

一般的なT字型ピーラーでささがきをする際のような無理な手の動きが不要で、作業がサクサク進みます。作業に不慣れでも、楽にささがきができますよ。

今回は、ダイソーの『回転ピーラー』をご紹介しました。

1つで2通りの使い方ができる機能的なピーラーが、110円（税込）で購入できるのは嬉しいかぎり！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。