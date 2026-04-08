何とも寂しい光景が広がっていた。開幕から2週間。7日にマツダスタジアムで行われた広島―巨人の観衆は2万2556人だった。本来、カープファンで埋まるはずの右翼席も空席が目立ち、内野席も空席があった。

平日のナイター開催ということもあるが、シーズン序盤での好カード。ここまで本拠地では2度のサヨナラ勝利を含む5勝2敗とチーム自体のスタートも悪くない。7日の巨人戦でヒーローになり、お立ち台に上がったファビアンも気にしていた。

「ファンの人が少ないと思った。だからファンのみなさん、たくさん球場に来てください」

選手たちもファンの声援を力に変えて戦っており、満員のマツダスタジアムを望んでいる。マツダスタジアムも、さまざまな演出を企画して老若男女が楽しんでもらえるような場を目指している。開幕戦では初めてバックスクリーンから両チームの選手たちが登場。男子チアパフォーマンスチーム「チラリーマンズ」によるパフォーマンスのほか、人気グループ「SnoW Man」の阿部亮平さんによる始球式が行われるなど、演出面にも力を入れた。今後もドローン演出や著名人による始球式などが予定されており、引き続きアイデアを考案しながら実現を目指している。

従来、試合のイニング間では、大型ビジョンにて選ばれた来場者が「ヒーロー選手と記念撮影」できる企画も行っているが、今季はカープファンクラブ赤組の加入者だけが体験できるイベントも企画。「キッズコース」加入者を対象とした「スタメンキッズ」では、守備につくスタメン選手を各ポジションでお出迎えでき、試合直前の選手と触れる機会を設けた。同じく「マスコットコース」加入者を対象に「スラィリーカート乗車＆バズーカタイム参加」の限定イベントもある。イニング間にスラィリーと一緒にTシャツなどのグッズをスタンドに空気砲で打ち込む体験など、球場に来るからこそ楽しめるイベントがめじろ押し。ファンクラブ会員「赤組」の加入は現在も受け付けており、より選手を間近で感じたい鯉党にはおすすめできる内容となっている。

球場に来るからこそ体感できる楽しさや発見がある。勝利のためにも、ファンの声援は必要不可欠。毎日、真っ赤に染まったマツダスタジアムになることを心から願っている。（記者コラム・長谷川 凡記）