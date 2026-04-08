【東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”】 4月15日 開催 4月8日 グッズ発売 【ダッフィー&フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー!】 4月14日 発売

東京ディズニーシーにて、開園25周年のアニバーサリーイベントの開催を記念した「ダッフィー&フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー!」のスペシャルグッズを撮り下ろしでお届けする。発売日は4月14日。

「ダッフィー&フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー!」では、4月15日より開催となるアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」に先駆けてダッフィーのグッズなどが展開。青色をさがしに出かけるダッフィーたちの様子がデザインされたグッズがラインナップされている。

また、「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」より、東京ディズニーシーのメニュー「ダッフィークッキーサンド(キャラメルクリーム)」をイメージしたスウィーツも登場。ケープコッド・クックオフでも各種フードスーベニアが楽しめる。

□アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー”」

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