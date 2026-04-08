2026年3月にABCテレビを退社しフリーになった増田紗織アナウンサー（29）が4月7日までにインスタグラムを更新。着物姿を披露し、ネット上で注目を集めている。



【写真】「美人若女将」「絵になる」と話題 増田アナの着物姿

増田アナは「着付けのお稽古の帰り道にお花見できました 桜もあとちょっとかな」とコメントし、最新ショットをアップ。春を感じさせる薄紫色の着物をまとい、葉桜を背に微笑む増田アナからは、より一層淑やかな雰囲気が感じられる。



SNSでは「お美しい」「お着物姿に大人の凛とした表情がとても美しいです」「絵になりますね」「カメラ目線、最高」「お嬢、決意新たに眼輝いて見えます」「和服姿もとっても素敵」「美人若女将」「お着物と桜、最高の組み合わせですね」などのコメントがあった。



増田アナは1997年1月7日生まれ、東京都出身。慶応大学法学部卒業。2019年にABCテレビに入社。主な出演番組には「探偵！ナイトスクープ」（4代目秘書）や「おはよう朝日です」、「news おかえり」などがある。26年3月にABCテレビを退社。26年4月よりホリプロに所属。