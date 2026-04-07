船長は「有馬かな」！？　エイプリルフールネタが実現...海賊船で繰り出す推しの子×芦ノ湖コラボ【4／2〜5／31】

小田急箱根が運航する箱根海賊船と、アニメ『【推しの子】』のコラボイベント「【推しの子】×芦ノ湖」が、2026年4月2日〜5月31日の期間に開催されている。

【画像】推しの子×芦ノ湖 海賊船船長になった有馬かな、グッズや号外画像

4月1日に公開されたエイプリルフール企画「有馬かな 箱根海賊船の船長就任」の発表が大きな反響を呼んだことから実現。コラボ乗船券の販売、パネル展示、船内装飾、号外記事配布、コラボドリンク・グッズの販売などを行う。

箱根海賊船は、桃源台港・箱根町港・元箱根港の３つの港を片道約２５分〜３５分で結ぶ。

コラボ乗船券は往復券で、イベント限定の描き下ろしイラストを使用したオリジナルアクリルキーホルダー付き。「EMotオンラインチケット」にて数量限定で販売する。

価格は大人3800円（以下全て税込）、子供2100円。桃源台・箱根町・元箱根の各港窓口で特の引き換えを行う。

桃源台ではパネル展示を実施し、有馬かなの活躍を振り返る。会場は桃源台駅地下2階の海賊船のりば。

海賊船に乗りこんだら、船内でオリジナルの海賊旗と有馬かなのサイン色紙を見つけよう。船内に隠された海賊旗とサイン色紙を、いずれも宝探し気分で探して楽しめる。

船内にはカフェもあり、その付近ではエイプリルフール企画で作成された号外記事が配布されるので、お見逃しなく。

元箱根港内のスタンドカフェ「PIRATE'S GALLEY」では、有馬かなモチーフのコラボドリンク「宝石ジュレソーダ ガーネット〜【推しの子】コラボ！〜」を販売。オリジナルストロータグが付属する。価格は950円。

コラボグッズは、元箱根港付近の「あしのこ茶屋」「茶屋本陣 畔屋 箱根百話」、桃源台駅の売店で販売。

「アクリルスタンド」（1650円）、「ステッカー」（660円）、「クリアカード」（660円）、「缶バッジ」（660円）といった、描き下ろしイラストを使用した商品が用意されている。