東京は30度に迫る可能性も…気象予報士が明かす「かなりの高温」の理由と今すぐすべき「暑熱順化」とは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
気象予報士の松浦悠真が、「【早期天候情報】4月中旬もかなりの高温 東～西日本と沖縄・奄美に発表」を公開した。動画では、4月中旬に予測される東日本から西日本、および沖縄・奄美地方での異常な高温について、その気象学的なメカニズムと対策を解説している。
松浦氏はまず、発表された高温に関する早期天候情報を取り上げ、4月12日頃から東日本、西日本、沖縄・奄美地方で「かなりの高温となる可能性が高くなっている」と指摘した。
この高温をもたらす要因について、松浦氏は高度500hPaの予想図を用いながら、「極渦」が分裂していると説明。これにより、寒帯前線ジェット気流の蛇行が大きくなり、2つの尾根と2つの気圧の谷が存在する「二波型」と呼ばれる状態になっているという。さらに、熱帯の対流活動の影響も加わり、「亜熱帯ジェット気流も北偏しやすい」ため、日本付近が暖かい空気に覆われやすくなっていると解説した。
続いて、具体的な予想気温に言及。東京では4月11日に28度が予想されており、風の向きやフェーン現象が重なることで「かなり30度に近づいてくる可能性もある」と予測した。大阪でも12日に26度を記録し、沖縄では連日28度が続くなど、平年を大きく上回る気温になる見込みである。北日本についても、一時的に寒気が入り込むタイミングはあるものの、全国的に高温傾向が続くと述べた。
最後に松浦氏は、農作物の管理への注意喚起とともに、人間への健康面についても言及した。体がまだ暑さに慣れていない時期であるため、入浴や軽い運動を通じて「暑さにだんだん慣らしていく」という「暑熱順化」の重要性を強調。本格的な暑さが到来する前に、自らの体を適応させる準備が必要であると結論付けた。
松浦氏はまず、発表された高温に関する早期天候情報を取り上げ、4月12日頃から東日本、西日本、沖縄・奄美地方で「かなりの高温となる可能性が高くなっている」と指摘した。
この高温をもたらす要因について、松浦氏は高度500hPaの予想図を用いながら、「極渦」が分裂していると説明。これにより、寒帯前線ジェット気流の蛇行が大きくなり、2つの尾根と2つの気圧の谷が存在する「二波型」と呼ばれる状態になっているという。さらに、熱帯の対流活動の影響も加わり、「亜熱帯ジェット気流も北偏しやすい」ため、日本付近が暖かい空気に覆われやすくなっていると解説した。
続いて、具体的な予想気温に言及。東京では4月11日に28度が予想されており、風の向きやフェーン現象が重なることで「かなり30度に近づいてくる可能性もある」と予測した。大阪でも12日に26度を記録し、沖縄では連日28度が続くなど、平年を大きく上回る気温になる見込みである。北日本についても、一時的に寒気が入り込むタイミングはあるものの、全国的に高温傾向が続くと述べた。
最後に松浦氏は、農作物の管理への注意喚起とともに、人間への健康面についても言及した。体がまだ暑さに慣れていない時期であるため、入浴や軽い運動を通じて「暑さにだんだん慣らしていく」という「暑熱順化」の重要性を強調。本格的な暑さが到来する前に、自らの体を適応させる準備が必要であると結論付けた。
YouTubeの動画内容
関連記事
気象予報士が徹底解説、春らしく天気が変化する中で「大雨になる可能性がある」気圧配置の仕組み
【1ヶ月予報】4月の記録的な高温に要注意！知っておくべき寒暖差と大雨のタイミング
気象予報士が専門天気図で解説。4月前半に「顕著な高温」と「東・西日本の多雨」が同時に起こるメカニズム
チャンネル情報
マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。