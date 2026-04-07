後継者の最有力候補と言われているが…金正恩総書記の娘が「謎の存在のまま表舞台に何度も登場する訳」

金正恩の「後継者候補」最有力は″北のプリンセス″

屈強な兵士たちを従え、あどけない表情で真ん中を歩く少女――。

３月19日、新型戦車を投入した軍事演習の視察に現れた北朝鮮の最高指導者・金正恩（キムジョンウン）氏の娘ジュエ氏だ。だが″北のプリンセス″には謎が多い。『コリア・レポート』編集長の辺真一氏が解説する。

「名前が本当なのか、長女なのか次女なのか、正確な年齢もわかっていません。生年には二説あり、’10年生まれなら16歳、’13年生まれなら13歳となります。ただ、正恩氏の後継者の最有力候補なのは間違いない。

’22年11月のミサイル発射実験視察での初登場以来、父親に寄り添う姿がたびたび報じられ、昨年９月の正恩氏の訪中にも同行していますから」

ジュエ氏が公の場に現れたのは’23年が19回、’24年が14回、’25年が13回。今年は過去３年を上回るペースで表舞台に登場している。辺氏が続ける。

「正恩氏の祖父（日成〈イルソン〉氏）も父親（正日〈ジョンイル〉氏）も、心筋梗塞で急死しています。健康不安説のある正恩氏も他人事（ひとごと）ではない。まだ10代とはいえ、娘に経験を積ませ早く後継者に育てたいのでしょう。

ジュエ氏の訪問先の多くが軍関係の現場です。新型戦車を操縦しライフル銃を試射……。軍事に精通しているというアピールだと思います。独裁国家の指導者にとって、最重要事項は軍を掌握すること。『年若い女性』と軍になめられないためのパフォーマンスでもあるんです」

北朝鮮では、10代の少女の″偶像化″が早くも進んでいるようだ。

『FRIDAY』2026年４月10日号より