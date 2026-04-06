インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「焼き鳥の種類」人気ランキングを投票で募っています。2026年4月6日時点で集まった519票でのランキングを紹介します。

【1〜10位】4位は《とにかくプリプリ》な焼き鳥の種類！ TOP10を見る！

3位は「皮」でした。回答者からは「タレだと弾力が増してプルプル。塩だと全体的にパリッとして、香ばしさがマシマシ。つまりどっちもおいしいです」「脂がのっていて、鶏のうまみを感じる部位だと思います。タレでも塩でもおいしいので最高」といった声が寄せられていました。

2位には「つくね」がランクイン。「口に入れた瞬間の、あのふわふわとした食感が大好きです」「つくねの柔らかさや、ふわふわとした食感が好きなのですが、タレや塩だけでなくチーズやノリなどあらゆる具材と合わせてもおいしいところが最大の魅力です」などのコメントが見られました。

そして、1位は「ねぎま」でした。「焼き鳥といえばやっぱりねぎま。ネギのしゃきしゃきとした食感と、鶏肉の柔らかさが交互に来るのがたまらないですね」「ねぎまは、鶏肉のジューシーさとトロッとしたネギの風味が最高のハーモニーを作り出してくれる一品です」などの回答が集まっていました。